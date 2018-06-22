22.06.2018, Севастополь, Анастасия Самойлова

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Стало известно, как Россия одним ударом может обезвредить Украину

Если Россия на официальном уровне объявит об облегченной процедуре выдачи паспортов для украинцев, это будет очень сильный удар для всей Украины.

Такое мнение выразил политолог Владимир Корнилов на встрече с крымской общественностью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте начнем с Украины. До тысячи, десятков тысяч наших людей, живущих в том числе в Крыму, вдруг заставят идти и оформлять все процедуры, связанные с визой. На мой взгляд, Россия должна будет сделать всё возможное для того, чтобы принять этих людей, легализовать их нахождение здесь, избавить их от тех унизительных, оскорбительных и мучительных процедур, через которые они проходят, прекратить решение крымского суда посылать на верную смерть девушку, то есть сделать всё наоборот. И вот это больнее всего ударит по Украине”, – сказал эксперт.

По его словам, если будет сделано, чтобы люди могли получать российские паспорта, жить и обустраиваться в России, то Украина опустеет.

“Вот это будет куда более солидный удар для визового режима. Вот, чем должна отвечать Россия. И если мы сейчас заявим о реальной возможности облегченного получения российских паспортов для граждан Украины, вот тут вы увидите, как будут выть в Киеве и на Западе в связи с тем, что мы поступаем таким образом», – убежден Корнилов.