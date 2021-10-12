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12.10.2021 08:46 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, США
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Стало известно, почему Нуланд исключили из российского черного списка

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд была исключена из санкционных списков РФ, поскольку Москве придется с...

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд была исключена из санкционных списков РФ, поскольку Москве придется с ней работать официально.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» рассказал высокопоставленный российский источник, знакомый с ситуацией.

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По информации издания, в обмен на исключение Нуланд из стоп-листа Вашингтон снял ограничительные меры с некоторых россиян, в частности фигурирует имя специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, который из-за запрета со стороны США уже несколько лет не мог участвовать в мероприятиях по линии ООН.

Кроме того, источник издания объяснил, что исключение из санкционного списка Нуланд связано еще и с тем, что она сейчас занимает официальную должность в администрации Джо Байдена.

«Туда ее внесли, когда она работала в негосударственной организации. Теперь же нам надо с ней работать», – сказал собеседник.
В Москве Нуланд пробудет с 11 по 13 октября и проведет ряд встреч. Так, запланированы переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, беседы замруководителя администрации президента Дмитрием Козаком, курирующим украинское направление, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

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