Стало известно, почему Нуланд исключили из российского черного списка

12.10.2021 08:46 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд была исключена из санкционных списков РФ, поскольку Москве придется с ней работать официально.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» рассказал высокопоставленный российский источник, знакомый с ситуацией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По информации издания, в обмен на исключение Нуланд из стоп-листа Вашингтон снял ограничительные меры с некоторых россиян, в частности фигурирует имя специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова, который из-за запрета со стороны США уже несколько лет не мог участвовать в мероприятиях по линии ООН.

Кроме того, источник издания объяснил, что исключение из санкционного списка Нуланд связано еще и с тем, что она сейчас занимает официальную должность в администрации Джо Байдена.

«Туда ее внесли, когда она работала в негосударственной организации. Теперь же нам надо с ней работать», – сказал собеседник.

В Москве Нуланд пробудет с 11 по 13 октября и проведет ряд встреч. Так, запланированы переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, беседы замруководителя администрации президента Дмитрием Козаком, курирующим украинское направление, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.