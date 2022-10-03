«Стамбульские переговоры, обмены – во всех позорных для РФ сделках присутствует Абрамович» – Сивков

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Новости Украины

Россия до сих пор закачивает нефть в Европу через Украину, где из нее вырабатывают бензин и дизельное топливо, которым потом заправляются танки ВСУ.

Об этом в эфире «Рой-ТВ» заявил военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне непонятно до сих пор, почему через Украину продолжают наполнять газом газохранилища Европы РФ. И продолжает работать нефтепровод через Украину, поставляя нефть на территории других стран. А там, на территории других стран, на базе этой нефти производится выработка дизельного топлива, бензина и потом передается на Украину. Наши солдаты погибают под ударами украинских танков, топливо в которые залито из российской нефти. У меня возникает вопрос, кто же такой могущественный? Вы знаете, одна фигурка дважды проявляла себя. Во всех позорных случаях, я имею в виду и Стамбульские переговоры, и в обмене какую-то рол сыграл некий господин Абрамович (российский олигарх Роман Абрамович – ред.)», – отметил Сивков.