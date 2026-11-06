«Станем великими за счёт расчленения России» – евродепутат о подоплёке битвы за Украину

Максим Столяров.  
06.11.2026 12:44
  (Мск) , Москва
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Страны западного блока мечтают расчленить Россию на множество частей, чтобы спокойно их грабить.  

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Не забывайте, что эта война была развязана для того, чтобы превратить Россию в маленькое государство, в региональную державу. Чтобы лишить её возможности дальнейшего экономического роста и всего остального, потому что мы не хотели, чтобы Россия была одной из сверхдержав.

Сверхдержавами должны были стать страны Европейского Союза. Вся идея фон дер Ляйен, которую особенно поддерживают немцы, заключается в том, что Европейский Союз должен расширяться дальше. Я имею в виду, что он должен простираться от Черного моря до Атлантики, от Средиземного моря до Северного полюса», – сказал Шуленбург.

Он подчеркнул, что многие европейские политики до сих пор не отказались от этой идеи.

«И мы должны принимать все больше и больше решений в центре. И она [Урсула] берет на себя множество полномочий, которые не предусмотрены договорами. Так что я думаю, в конце концов, она на этом и споткнется. Но мы хотели создать сверхдержаву», – добавил депутат.

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