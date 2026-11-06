Страны западного блока мечтают расчленить Россию на множество частей, чтобы спокойно их грабить.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Не забывайте, что эта война была развязана для того, чтобы превратить Россию в маленькое государство, в региональную державу. Чтобы лишить её возможности дальнейшего экономического роста и всего остального, потому что мы не хотели, чтобы Россия была одной из сверхдержав.

Сверхдержавами должны были стать страны Европейского Союза. Вся идея фон дер Ляйен, которую особенно поддерживают немцы, заключается в том, что Европейский Союз должен расширяться дальше. Я имею в виду, что он должен простираться от Черного моря до Атлантики, от Средиземного моря до Северного полюса», – сказал Шуленбург.