Стариков объяснил, почему «морская партизанщина» на руку России
Морская «партизанская война» оказалась новинкой для современного дела, однако Россия скоро найдёт контрмеры.
Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Черноморский флот российский – единственный флот в мире, который был наполовину разгромлен государством, которое не имеет своего флота. Это будет записано во все учебники и преподаваться во всех военно-морских академиях, в том числе российских.
Потому что все их фрегаты не были предназначены для партизанской морской войны. А дроны – это партизанская морская война. Но когда были изобретены торпеды, придумали противоторпедные средства. Когда подводные лодки – придумали радары, эсминцы.
И что теперь реально произойдёт? Действительно, мы отгоняем флот от берегов, но сейчас противник будет готовиться, а чем больше корабль, тем больше можно поставить защитных систем. Все страны мира, в том числе Россия, начнут к этому готовиться, найдут способ», – сказал Стариков.
Однако он подчеркнул, что теперь такой способ ведения боевых действий начнут вести все бедные прибрежные государства, от чего выиграет только Россия.
«Но теперь другой вопрос возникнет. Странам, которые не имеют флота, но находятся географически в очень удобных местах – например, Красное море, хуситы, и тому подобное. Теперь они полностью перекроют все торговые пути, которые контролирует Соединённое королевство.
Это приведёт к полному изменению ландшафта торговли. А выиграет от этого Северный морской путь», – добавил эксперт.
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