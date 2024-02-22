Стариков объяснил, почему «морская партизанщина» на руку России

Морская «партизанская война» оказалась новинкой для современного дела, однако Россия скоро найдёт контрмеры.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черноморский флот российский – единственный флот в мире, который был наполовину разгромлен государством, которое не имеет своего флота. Это будет записано во все учебники и преподаваться во всех военно-морских академиях, в том числе российских.

Потому что все их фрегаты не были предназначены для партизанской морской войны. А дроны – это партизанская морская война. Но когда были изобретены торпеды, придумали противоторпедные средства. Когда подводные лодки – придумали радары, эсминцы.

И что теперь реально произойдёт? Действительно, мы отгоняем флот от берегов, но сейчас противник будет готовиться, а чем больше корабль, тем больше можно поставить защитных систем. Все страны мира, в том числе Россия, начнут к этому готовиться, найдут способ», – сказал Стариков.