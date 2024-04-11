Стартовавшая в Молдове «европерепись» напугала население 

В Молдове началась всеобщая перепись населения. Около 4 тысяч переписчиков за три месяца опросят всех жителей страны и зададут им десятки вопросов – об идентичности, языке, вероисповедании, работе, образовании, передвижении за границей, ограниченных возможностях здоровья, состоянии жилья и т.д. Данные, собранные в ходе переписи, станут основой для проектов по развитию государства.

Мероприятие обойдется стране в 244 млн леев. Участие в переписи – обязательное для каждого гражданина. Закон «О переписи населения и жилищ» гласит, что отказ предоставить информацию является правонарушением, которое будет наказываться штрафом в размере до 2,5 тыс. леев.

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В современной молдавской истории было две переписи населения – в 2004 и 2014 годах. Последнюю из них принято считать неудачной – например, в Кишиневе, где сосредоточена большая часть экономически активного населения страны, она охватила только 59% жителей.

Весьма сомнительно, что в этот раз результаты окажутся лучше. В обществе – в соцсетях, в прессе, в разговорах людей – высказывается недоверие к начавшейся переписной кампании. Многие уверены, что данные новой переписи власти применят для какого-то мошенничества, возможно, связанного и с предстоящими выборами.

Глупые вопросы

Жители страны сразу обратили внимание на группу нелепых вопросов анкеты из раздела о жилье. Вот некоторые из них: «Находились ли вы в этом жилище в ночь с 7 на 8 апреля 2024 года?»; «Как долго вы отсутствовали в этом жилище»; «Возвращались ли вы в это жилище не реже двух раз в месяц?»; «Какова была причина вашего отсутствия в этом жилище?».

Это породило волну возмущения и едких шуток.

Политик, член партии «Гражданский конгресс» Зураб Тодуа считает, что власти явно преследуют цель не только переписи населения.

«Не верят люди ни в какое доброе начинание партии PAS, – пишет он в соцсетях. – Опубликованные опросные листы грядущей переписи населения ничего, кроме недоумения, не вызывают. Первое впечатление – это допрос подозреваемого. Второе – это подготовка к какому-то малоприятному действию. Судите сами. Где вы были с 8 до 11? Где вы были в ночь с такого того по такое апреля? Чем занимались?.. Есть ли планы переехать в ближайшие 12 месяцев?.. Прошу меня простить, но почему я должен с кем-то делиться своими планами и личной информацией? Тем более с этой неуважаемой властью?»

«Анкеты по переписи населения РМ вызывают только один вопрос: кто их составлял? Шутники или идиоты?.. Если бы это были шутники, то они бы уточнили: а знает ли ваша жена\муж\дети, где вы были в ночь с 7 на 8 апреля 2024 года? Чем вы занимались в ночь с 7 на 8 апреля 2024 года? Кто может подтвердить, что вы занимались этим в ночь с 7 на 8 апреля 2024 года?.. Но поскольку уточняющих вопросов нет, то становится понятным: анкету составляли идиоты», – иронизирует журналист Сергей Ткач.

Публицист и политолог Виктор Жосу считает, что опросник организаторы переписи слепо скопировали с какого-то западного образца.

«Дайте угадаю с одного раза: был выделен западный грант на его разработку и типа подготовку к переписи: семинары для будущих переписчиков, гонорары западным т.н. экспертам и прочее. За образец был взят опросник из какой-нибудь западноевропейской страны, где уже давно установлен либеральный тоталитаризм. «Желтые» его просто перевели на румынский. Они ведь – потому что реальные идиоты – не способны критически что-либо переосмыслять и адаптировать к местным условиям», – рассуждает Жосу.

Журналист Елена Левицкая-Пахомова тоже подметила в анкетах «европейский след».

«На опросники румынской переписи населения хотите посмотреть? Недалеко ушли. Про «что ночью и где делал» не спрашивают, а в целом похоже», – отмечает она в своем телеграм-канале.

Смысл странных пунктов анкеты неясен даже профессионалам. Генеральный директор социологической компании IMAS Дору Петруци в интервью порталу Noi.md сказал, что только составители могут объяснить свою задумку.

«Это информация, которая просто не имеет научной ценности и не говорит ничего существенного о населении. Мне как социологу трудно понять логику таких вопросов», – заявил он.

Премьер-министр РМ Дорин Речан раскритиковал реакцию граждан на вопросы переписи. «Вопросы хорошо сформулированы и отвечают существующим потребностям, чтобы мы могли предоставить властям и бизнесу необходимую информацию», – сообщил он на заседании кабинета министров.

В помощь делу евроинтеграции

Ученый, политик Марк Ткачук в своем блоге задается вопросами о том, как «отыскали друг друга в этом мире идиоты», придумавшие и одобрившие анкету, как именно «клинические творения отборных дегенератов превращаются в маршрутный лист государственной политики», а также почему относительно разумные люди – в амплуа пропагандистов, журналистов и аналитиков – вдруг начинают в связи с этим рассказывать о реформах, защите свобод и демократии.

Лояльные властям СМИ действительно говорят о переписной кампании как о средстве улучшить жизнь в стране, приблизиться к ценностям и нормам ЕС.

«Как тут не сказать про наши усилия в евроинтеграции! Перепись может помочь сформировать политику и стратегии, соответствующие стандартам и требованиям Европейского союза. Понимание ситуации позволит правительству внедрять необходимые реформы по стандартам ЕС исходя из потребностей населения, а не из видения отдельных политиков. Более того, перепись населения, проведенная в соответствии рекомендациями Евростата, может не только повысить доверие к молдавской статистической системе, но и облегчить анализ и сравнение данных с другими странами ЕС», – рассказывает в видеообзоре издания NewsMaker журналист Дарья Слободчикова.

Кстати, к этой публикации – весьма жесткие комментарии.

«Лучше бы взялись за экономику и не морочили голову людям. Им надо знать, сколько молодежи осталось, и мобилизовать в армию, отправить на войну против ПМР», «Персональные данные в электронном виде – товар. Можно продать базы данных аферистам. И это постоянно происходит. Участие в «переписи» обойдется дороже любых штрафов», «Санду хочет поскорее записать личные данные живых граждан и по этому списку сфальсифицировать выборы, чтоб не попасться, как Байден, на мертвецах», – отмечают подписчики издания.

Возможные махинации с выборами

Мнение о том, что Майя Санду перед выборами проводит ревизию избирательной базы с целью дальнейшей подтасовки голосов, звучит на разных уровнях.

Политолог Анатолий Дирун объясняет, что проведение переписи населения в год президентских выборов в Молдове закономерно привлекает внимание к этому мероприятию, поскольку в электоральном измерении для PAS результаты переписи – это «огромный массив персональных данных, который представляет чрезвычайный интерес с точки зрения уточнения запросов своего базового электората, а также не определившихся избирателей».

«На региональном уровне итоги переписи позволяют скорректировать стратегию избирательной кампании и более эффективно расходовать средства на ее реализацию. Перепись – это фактически масштабный соцопрос, итоги которого также позволяют прочувствовать доверие – недоверие граждан к главе государства и ее идее еврореферендума», – пишет эксперт в социальных сетях.

Как бы там ни было, к переписной кампании слишком много вопросов. Журналист и политический деятель Дмитрий Чубашенко констатирует, что недоверие к переписи происходит от недоверия к самому «государству, захваченному режимом Санду».

«В целом перепись – мероприятие очень важное и нужное, – отмечает он в своем телеграм-канале. – По закону она проводится раз в 10 лет от имени государства и в интересах государства. Ее результаты используются для понимания, что представляет из себя Молдова, и для долгосрочного планирование ее развития. К вопросам нынешней переписи и к тому, как она проводится, очень много претензий. Зачем такой вопрос? Почему такая информация? Для чего делается это? Кто этим воспользуется? Насколько все конфиденциально? Не попадут ли данные анкет в руки спецслужб, полиции? Правительство, которое организует перепись, не удосужилось внятно разъяснить гражданам свои намерения и дать ответы на возникающие вопросы. Современная Молдова – это государство, захваченное авторитарным и антидемократическим режимом президентки Майи Санду и ее партии PAS. У большинства населения к этому режиму нет никакого доверия. Недоверие к власти автоматически переносится на все, что эта власть делает. В том числе на перепись населения. Чтобы добиться большего доверия к переписи, властям следовало бы работать над ростом доверия к самим себе. Но режим Санду на такое не способен по определению», резюмирует Чубашенко.