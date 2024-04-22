Старый дипломат: И Трамп, и Байден поддерживают Украину

Елена Острякова.  
22.04.2024 10:58
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Бывший посол США на Украине Джон Хёрбст не считает, что экс-президент США Дональд Трамп на самом деле против выделения Киеву военной помощи.

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший посол США на Украине Джон Хёрбст не считает, что экс-президент США Дональд Трамп...

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«Я всегда сильно отличал Трампа от тех, кто сильно противостоит помощи Украине. Трамп ни разу не одобрил их позицию, несмотря на то, что они называют себя его самыми громкими помощниками», – сказал Хёрбст.

Он полагает, что неоднозначная позиция Трампа по выделению Украине 60 миллиардов долларов была вызвана желанием сохранить Майка Джонсона на посту спикера палаты представителей конгресса США. Именно поэтому Трамп выдвинул идею предоставить деньги в виде кредита, но на самом деле он считает, что Украина важна. Дипломат похвалил президента Джо Байдена за то, что он организует союзников США «против России».

«Байден слишком робко относился и относится к проблеме российской агрессии. Мы все знаем, что он и его администрация не хотели посылать нужную передовую военную технику Украине. Они всегда были напуганы угрозами Путина по поводу возможного употребления средств массового поражения. Это не политика сверхдержавы, это слабость», – резюмировал Хёрбст.

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