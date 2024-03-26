«Страшная угроза»: мигранты живут в абсолютно параллельном мире, находясь в России

Любовь Смирнова.  
26.03.2024 22:57
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Терроризм


Системы контроля за мигрантами, проживающими на территории российских городов, не существует, либо она формальная. Система антитеррористической безопасности тоже работает только на бумаге, раз ее так легко можно обойти в здании с массовым пребыванием людей.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил журналист, экс-сенатор Андрей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Системы контроля за мигрантами, проживающими на территории российских городов, не существует, либо она формальная....

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«Эти исполнители, не имея мотивации, потому что толерантнее страны в отношении ислама не найти, и, тем не менее за 500 тысяч рублей готовы пуститься в такое путешествие в ад. Это ещё раз говорит о том, что, наверное, не все устои ислама реализуются в общине, которая здесь живёт, которая у нас получает гражданство, которая пользуется нашими благами. Значит должна быть какая-то система контроля и купирования подобных инцидентов, не дай Бог такого, конечно, масштаба. Чтобы мы всё-таки понимали, чем дышат наши соседи, куда и на что они готовы, что они могут вести, что они могут сделать», – подчеркнул Соболев.

По его словам, фактически мигранты в России живут анклавами, не интегрируясь в межнациональное общество, а живя по своим законам и традициям.

«Сегодня мы с ними в совершенно параллельных вселенных живём. Я это вижу, как они ходят у нас по городу, как они ходят в Москве. Они никоим образом с нами не сочетаются, они не интегрируются в наше пространство. И это одна из важных причин, почему эти люди сегодня способны на такие вещи – они живут отдельно.

Я видел в Москве их, заходящих в магазин толпой по 6 человек, покупающих халяльную еду на всю семью, и судя по тому, сколько они взяли, там живёт человек 20 в этой квартире. На это мы закрываем глаза. А в недрах этих «необронксов» зреют такие вещи. Поэтому есть о чём подумать», – подчеркнул Соболев.

Директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев обратил внимание на то, что созданная система антитеррористической безопасности явно не соответствует угрозе.

«Мы, на мой взгляд, обращаем внимания на второстепенные вещи. А говорить нужно о главном: создана ли в стране соответствующая система безопасности, извлекли ли мы уроки из Беслана, из «Норд-Оста», из взрывов на улице Гурьянова. Нет, конечно. Элементарно, я уже не раз приводил этот пример: попробуйте зайти на нашу автостанцию – у вас карманы вывернут, сумки проверят, при этом автобус отъедет и всех возьмёт и повезёт в Симферополь, куда угодно.

Потом он остановится где-нибудь под Феодосией на каком-то перекрёстке, подъедут на автомобиле люди с южной внешностью и загрузят какие-то ящики. И счастливый водитель везёт нас дальше. Что, этого нет?», – указал эксперт.

«Сколько у нас везде рамок и всего прочего, они что, работают? Вас несколько раз унизят, вплоть до оскорблений, если вы что-то там скажете, проявляя свою статусность. Но, при этом, все это однозначно не работает. Что, у нас в метро нет системы опознавания лиц в Москве? Да есть она, работает, и причём вы даже не давая никуда свои данные в электронном виде – уже в этой системе находитесь.

Точно так же, как профанация с теми же самыми персональными данными – зачем человек, получая какой-то региональный значок или грамоту, должен заполнять какие-то документы? Давать согласие на обработку своих персональных данных? Идёт тотальная профанация серьёзнейших вопросов, на которой очень многие зарабатывают. И не просто зарабатывают – они кушают с аппетитом, находясь за рубежом, сладко спят и т.д.», – заключил Горбачёв.

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