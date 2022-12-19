Стрелков наконец-то нашёл позитив в зоне СВО

На фронт стало поступать большое количество новой автомобильной и специальной техники.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил традиционно пессимистически настроенный бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Стрелкова, современная техника поступает на передовую прямо с заводов и в большом количестве.

«Положительные моменты, наверное, есть. По крайней мере, визуально кое-что наблюдалось. Первое – в армию массово пошла новая, современная автотехника. Я не знаю, насколько она хороша по качеству именно исполнения, но выглядит, по крайней мере, действительно солидно, когда новые четырехосные «Камазы», бронированные «Уралы» пошли в достаточно большом количестве.

Много новой инженерной техники наблюдалось… Много новой автотехники – это факт, много новой, только с завода, инженерной техники – это тоже факт. Говорят, есть новая боевая техника», – заявил Стрелков.