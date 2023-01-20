«Стук» идёт быстрее звука» – украинцев призвали «сдавать» соседей, у которых есть свет

На Украине по жалобам соседей будут отключать свет даже в домах, которые стоят на линиях предприятий критической инфраструктуры, и в остановке их электроснабжения нет никакого смысла.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со светом понятно – «света нет, но вы держитесь», «тепла нет, но вы держитесь», но другие говорят, что у некоторых в Киеве есть свет. Есть, но сейчас приняли решение, что все другие, у которых света нет, должны «стучать» на тех, у кого в домах есть свет. Потому как, оказывается, у тех, у кого есть свет, многие пишут: «А у меня нормально, есть свет», оказывается их дома стоят на линиях предприятий критической инфраструктуры. Поэтому всякие ДТЭКи и прочие будут эти дома («стук» теперь идёт быстрее звука) отключать, чтобы у них тоже не было света, как у других. Всё должно быть одинаково, как всегда было при коммунизме, при большевиках – если нет у друзей света рядом, у товарищей и соседей, так и у вас не должно быть. Всё по Шарикову, по Швондеру. Не зря же эта шобла хочет запретить Булгакова, он очень для них опасный в этом плане», – сказал Соскин.

Так, ранее глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что компания олигарха Рината Ахметова ДТЭК планирует создать специальные аварийные бригады, которые будут рассматривать жалобы украинцев на неравномерное отключение электроэнергии.

«Отдельно ДТЭК рассматривается вопрос создания аварийных бригад, которые на жалобы граждан будут выключать дома, в которых есть свет», – написал на своей странице Евтушенко.