«Стыдно говорить» – Разумков диагностировал смерть украинского парламента

Украинская Верховная рада и кабинет министров фактически перестали существовать и превратились в филиалы, выполняющие указания Офиса президента.

Об этом в интервью экс-депутату Бориславу Березе заявил экс-спикер Верховной рады, действующий парламентарий Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложно об этом говорить, но это правда. Сегодня не существует Верховной рады Украины, не существует кабинета министров. Сегодня существует Офис президента, который принимает решения, и есть два отделения.

Первое отделение – для имплементации решений, это кабинет министров. И второе решение – это адаптация решений, принятых в стенах Офиса президента, это Верховная рада Украины. Как ни стыдно, но это так», – сказал Разумков.