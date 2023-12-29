«Стыдно говорить» – Разумков диагностировал смерть украинского парламента
Украинская Верховная рада и кабинет министров фактически перестали существовать и превратились в филиалы, выполняющие указания Офиса президента.
Об этом в интервью экс-депутату Бориславу Березе заявил экс-спикер Верховной рады, действующий парламентарий Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сложно об этом говорить, но это правда. Сегодня не существует Верховной рады Украины, не существует кабинета министров. Сегодня существует Офис президента, который принимает решения, и есть два отделения.
Первое отделение – для имплементации решений, это кабинет министров. И второе решение – это адаптация решений, принятых в стенах Офиса президента, это Верховная рада Украины. Как ни стыдно, но это так», – сказал Разумков.
Он подчеркнул, что о губительных для народа решениях украинского парламента даже вспоминать неудобно.
«Сегодня Верховная рада имеет новую коалицию – это коалиция «Слуг народа» и групп бывшей «ОПЗЖ».
И к сожалению, тоже стыдно такое говорить, но голосуются такие решения, которые не отвечают интересам Украины, наших граждан, наших Вооружённых сил. Часто они принимаются непонятно как, непонятно зачем, и непонятно для кого. Часто кажется, что это какой-то саботаж, чтобы расшатать Украину», – подытожил политик.
Спасибо!
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