Суд решит, кто ответит за снос памятника маршалу Коневу в Праге

16.04.2020, Прага, Александр Ростовцев

Пражская операция Красной Армии, завершившаяся освобождением столицы Чехословакии, стала последней операцией советских войск в Великой Отечественной войне.

Представители стран-победителей и битого германского верховного командования уже поставили свои подписи под документом о безоговорочной капитуляции. В Москве гремели победные салюты, мир радовался избавлению от гитлеровской чумы, а в это время армии 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, теряя солдат и боевую технику, квартал за кварталом очищали Прагу от гитлеровских оккупантов, сопротивлявшихся с отчаянием смертников.

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11 мая 1945 года Прага была освобождена. В 1980 году, пражанами, на собранные средства, в знак благодарности маршалу Коневу, запретившему применять при штурме города тяжёлое вооружение, был установлен памятник в центре Праги.

Но уже через 10 лет, когда в СССР и во всём Восточном блоке возобладали идеи ревизионизма, светлую память о маршале Коневе и его солдатах стали всё чаще мешать с грязью – уже не столь благодарные потомки освобождённых пражан.

Внезапно переобувшиеся бывшие союзники принялись всё громче и отважнее бормотать, будто маршал и его войска не были такими уж освободителями Праги, и вообще, честь освобождения чешской столицы принадлежит власовцам Буняченко, а с памятником необходимо непременно что-то делать, поскольку он принадлежит тоталитарному прошлому и омрачает светлое европейское будущее демократической Чехии.

Чешская обиженка приоткрывала «калитку Овертона» долго – целых 30 лет, но последовательно. И вот, 3 апреля 2020 года, мелкий негодяйчик Ондржей Коларж, возглавляющий муниципальный район Прага-6, решился на демонтаж памятника маршалу Коневу с целью переноса его в специальный паноптикум, именуемый «Музеем истории ХХ века», куда чехами уже сослано множество памятников эпохи социализма.

Несмотря на возмущение местной и российской общественности, и даже просьбу министра обороны РФ Шойгу передать памятник Конева России, для установки его на малой родине Героя, пакостные власти Прага-6 отказались отменять своё подленькое решение.

Не возымело действия и осуждение президентом Чехии поступка отважных муниципальных борцов с памятниками.

Руководство России, не так давно принявшее решение о том, что хватит уже безответно утираться от летящих в нашу сторону плевков бывших «братушек», поручило МИД и Следкому подготовить материалы, чтобы заставить чешское правительство выполнять взятые на себя обязательства.

Для начала, Россия поддержала инициативу чешских общественных и неправительственных организаций, подавших судебный иск на действия главы муниципалитета Прага-6 О. Коларжа, отдавшего распоряжение на демонтаж памятника маршалу Коневу на основании решения заседания районного совета от 2 апреля 2020 года и ст. 2 закона

«О населенных пунктах», гласящего, что все недвижимое имущество, расположенное на принадлежащей населенному пункту земле, является собственностью населенного пункта.

С одной существенной оговоркой: Коларж с подельниками при этом нарушили ряд чешских законов и межправительственных соглашений.

Так, согласно ст. 5 и 6 конституции и закона «О безопасности Чешской Республики» в период действия в стране чрезвычайного положения (ЧП, введено 13 марта 2020 года) органы самоуправления имеют право проведения заседаний только по экстренным вопросам, непосредственно связанным с чрезвычайными мерами. То есть Ондрейка Коларж воспользовался к-вирусным форс-мажором для реализации своих грязных хотелок.

Следовательно, вынесенное районным муниципалитетом Прага-6 решение о демонтаже памятника являлось незаконным, что признается местными экспертами.

Ещё нюанс. В республиканском кадастровом реестре участок земли с установленным на нём монументом маршалу Коневу обозначен как памятная охраняемая зона, владелец которой – администрация города Прага, тогда как муниципалитет Праги-6 – всего лишь отвечает за его содержание. Подмести, побелить-покрасить – не более!

О. Коларж, глава муниципального района Прага-6

Это означает, что возомнивший о себе невесть что местечковый завхоз О. Коларж существенно превысил данные ему полномочия и своими действиями нарушил ст. 17, 19 и 35 закона «О столице Праге», а также закон «О государственном обеспечении памятных зон», согласно которому все изменения в памятных зонах должны быть санкционированы министерством культуры Чехии.

Немаловажно, что памятник маршалу Коневу был установлен на средства государственного бюджета и пожертвования граждан, что относит его к разряду общественной собственности. Соответственно, проводить какие-либо изменения на охраняемом законом участке, сносить или переносить памятники, возможно только с разрешения администрации Праги и министерства культуры Чехии.

папа Коларж, бывший посол Чехии в США

Однако завхоз О. Коларж в своём необузданном самодурстве перепрыгнул через головы общественности, а также вышестоящих муниципальных и республиканских инстанций.

Что же стало причиной, по которой какой-то муниципальный чиновный козлик так храбро и безоглядно нагадил на целый пучок чешских законов и межправительственных соглашений?

Из заявления чешского МИД от 10 апреля 2020 года выяснилось, что монумент маршалу Коневу до сих пор не был внесён в реестр военных, исторических или культурных памятников, что дало право на двойное толкование его статуса местными властями.

Фактически, 10 апреля МИД Чехии сообщил о принятии запоздалого решения, относящего монумент к категории военных памятников, подпадающих под ст. 21 договора «О дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой» от 26 августа 1993 года.

советские танки вошли в Прагу

Тем временем выяснилось, что памятник И. С. Коневу, зарегистрированный в реестре военных захоронений и памятных мест Минобороны Чехии под № cze0006-41772 как памятное место встреч ветеранов, 6 апреля был потихоньку вымаран из общего списка, что указывает на причастность чешского военного ведомства и политического руководства страны к незаконному сносу монумента.

Выходит, что О. Коларж – всего лишь прикрытие, дурилка картонная, ширма для политических махинаций вышестоящего руководства.

Российский посол в США Анатолий Антонов и посольские службы выясняют ещё одно интересное обстоятельство в деле сноса пражского памятника маршалу Коневу – причастность американской консалтинговой компании Squire Patton Boggs к этому грязному делу. Конкретно – обеспечение правового вопроса.

Интересно, что упомянутая компания имеет тесные связи с посольством США в Чехии, а одним из её советником является Петр Коларж – бывший посол Чехии в США и, совершенно случайно, папаша муниципального мерзавчика О. Коларжа.

Какой трогательный семейный подряд под «крышей» Вашингтонского обкома!

Есть мнение, что снос памятника маршалу Коневу был нужен вашингтонским делягам для резкого ухудшения отношений между Москвой и Прагой.

маршал Конев выступает перед солдатами и жителями Праги после освобождения города

В результате чего напрашивается вопрос: кто ответит за снос памятника маршалу Коневу в Праге, папа Петя или сынок Ондрюша Коларж? Или будет правильнее взять к ногтю обоих вошек? Чтобы другим неповадно было.

И что за консалтинговое агентство такое, которое влёгкую вмешивается во внутренние дела Чешской Республики с целью ухудшения российско-чешских отношений? Как это вообще вяжется с наличием у Чехии суверенитета, который был ею якобы отвоёван в результате «бархатной революции» 30 лет назад?

И, наконец, действительно ли Чехия является членом Евросоюза, где единство и исполнение закона считается краеугольным камнем демократического общества?