СВО закончится в 2024 году – ветеран спецназа РФ

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Военные действия на Украине должны закончиться в 2024 году переговорами между Россией и Западом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Логика событий на Западе и на Украине говорит, что 2024 год будет переломным, эта война должна быть закончена. И закончится она переговорами и заключением каких-то соглашений. Потому что Запад действительно выдохся, и сейчас ему надо принимать решение – или идти на конфронтацию с Россией, на что Запад не готов. Многие руководители, особенно Восточной Европы, услышав о необходимости воевать с Россией, тупо уйдут из ЕС», – сказал Матвийчук.

Он подчеркнул, что без финансирования Запада бандеровцы согласятся на перемирие, потому что иначе украинская экономика рухнет.

«А Украина в том виде, в котором она сегодня существует. Уже не тянет – и не может выполнять функции, которые на неё были возложены Западом. Она полностью потеряла свой статус ввиду разрушения экономики. На сегодняшний день самый страшный дефицит на Украине – это дефицит украинцев. И не только с точки зрения призыва в армию, чтобы они пошли воевать, а с точки зрения восстановления республики. Они рассеяны по свету, и многие из них возвращаться домой не хотят до тех пор, пока не будет каких-то движений в направлении мира», – добавил аналитик.