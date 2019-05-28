Свидомые угрозами принуждают Зеленского к разрушению минского процесса

28.05.2019, Киев, Игорь Петров

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не должен проводить референдум о мирных переговорах с Россией и сами переговоры, а должен признать Россию стороной конфликта в Донбассе.

В ином случае, он столкнется с организованным протестом значительной части общества.

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На таких, противоречащих минскому сценарию шагах настаивал в ходе пресс-конференции в Киеве директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом Кулик не упомянул, что в подписании всех пунктов минских соглашений принимал непосредственное участие экс-президент Порошенко.

«Основным риском Минского процесса является отсутствие определения сторон конфликта. Россия нигде не проходит стороной конфликта, ни в каких документах, которые приняты и подписаны в границах переговорного процесса в Минске. Таким образом, Россия воспринимается не как сторона конфликта, а как третья сторона, которая влияет на стороны конфликта.

Соответственно, когда мы слышим от господина Зеленского и его окружения идеи проведения переговоров с Москвою и достижения каких-либо результатов, вынесения этих вопросов на референдум, это вызывает вопрос – какой будет формат этих переговоров и где тот документ, где зафиксировано что Россия является стороной конфликта на Донбассе. Если такого документа нет, то мы попадаем в «ловушку-22» когда сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск. И вопрос межгосударственного конфликта переходит в плоскость гражданского конфликта в Украине.

Это – основная ловушка от которой мы должны избавиться. Мы должны зафиксировать, что стороной конфликта является Россия, а проведение переговоров напрямую возможно лишь с Кремлем. И никакой стороны конфликта под названием ЛНР и ДНР не существует. Это марионетки, которыми напрямую управляют российские кураторы. Очевидно, вся риторика, все формулировки официальных документов, политики должны на этом основываться.

Если господин Зеленский и его администрация отказываются это делать, то мы попадаем в ситуацию, когда значительная часть общества не воспримет какие либо договоренности с т.н. ДНР и ЛНР. А эта часть является более организованной, склонная к самоорганизации, декларирования своей позиции, отстаивания своей позиции. Не всегда это отстаивание будет происходить мирным способом. Думаю, это также должна понять новая власть», – угрожал Кулик.