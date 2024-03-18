«Сюрпризы, обещанные Нуланд»: британский аналитик об атаках на границу

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 15:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Не исключено, что происходившие несколько дней подряд безуспешные попытки прорыва российской границы стали причиной отставки замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не исключено, что происходившие несколько дней подряд безуспешные попытки прорыва российской границы стали причиной...

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«Да, совершенно верно. Я должен сказать, что вчера я думал об этом, и думаю, что ты абсолютно прав – я думаю, что это было частью сюрприза и, конечно же, мы видим, что это катастрофически провалилось…

Мы действительно переходим к глубокому размышлению о том, есть ли в Вашингтоне люди, которые разузнали обо всем этом и сказали себе: «Знаешь, эти идеи, которые Вики воплощает в жизнь, – придумывать что-то становится все опаснее и безумнее». И было ли это одной из причин, приведших к решению попросить ее уйти в отставку», – рассуждает Меркурис.

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