«Сюрпризы, обещанные Нуланд»: британский аналитик об атаках на границу

Не исключено, что происходившие несколько дней подряд безуспешные попытки прорыва российской границы стали причиной отставки замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Да, совершенно верно. Я должен сказать, что вчера я думал об этом, и думаю, что ты абсолютно прав – я думаю, что это было частью сюрприза и, конечно же, мы видим, что это катастрофически провалилось…

Мы действительно переходим к глубокому размышлению о том, есть ли в Вашингтоне люди, которые разузнали обо всем этом и сказали себе: «Знаешь, эти идеи, которые Вики воплощает в жизнь, – придумывать что-то становится все опаснее и безумнее». И было ли это одной из причин, приведших к решению попросить ее уйти в отставку», – рассуждает Меркурис.