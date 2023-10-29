«Такие эксперименты над Россией неуместны» – эксперты комменируют слова Кирилла о навязанном обществу мигрантском бепределе

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В Ростове-на-Дону в одной из школ дети мигрантов группой регулярно нападали на русских одноклассников.

Об этом в своем тг-канале написал телеведущий Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственный Комитет ведёт проверку по ситуации. Но знаете что? Да, угадали. К делу подключились диаспоры и пытаются сделать русского мужика, отбившего пацана, которого избивали, главным виновным. «Он сказал “обезьяны”, он же фашист и разжигает рознь». Диаспора подключила разные медиа, в том числе крупные ТГ каналы (традиционно работающие на диаспоры), которые пишут о гнусной нацистской выходке и грозят 282-й статьёй. То есть нацисты, это не молодые гопники, а человек, который спас русского ребёнка от унижения и избиения, оказывается главный злодей. Вы же понимаете, почему эти дети так себя ведут? Потому что их родители учат детей относиться к России и русским, как к кормовой базе», – написал Медведев.

На его пост горячо отреагировал Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

«Ну что, опять кто-то скажет, что Патриарх был не прав, говоря о проблеме мигрантов?», – написал Легойда, отсылая подписчиков к горячей дискуссии, развернувшейся в связи с недавним высказыванием Патриарха Кирилла.

На встрече со студентами Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Патриарх раскритиковал власти Москвы за активное привлечение на рынок труда столицы мигрантов.

«Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура. Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», – сказал Кирилл.

Слова Патриарха счел возможным прокомментировать в беседе с Daily Storm Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он заявил, что потеря идентичности грозит России не из-за приезжих мусульман, а в случае упадка патриотизма.

«Нельзя вывести из человека то, что формировалось в нем годами. Это неправильно и некорректно, ибо они являются хранителями своей культуры. Важно, чтобы сами россияне были заинтересованы в сохранении традиций своего народа, имели патриотический настрой и вносили посильный вклад в укрепление страны. Разрушить можно только то, что изначально дало трещину. Нельзя перекладывать ответственность за сохранение своей идентичности на других», — сказал Аляутдинов.

Аляутдинов

В РПЦ отреагировали на критику муфтия. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил на своем телеграм-канале, что муфтий «игнорирует тот, факт, что иммиграционная политика – это не форма переселения народов, в ходе которой можно проводить эксперименты на тему того, “дала ли трещину российская идентичность”».

В защиту Патриарха выступил и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Кто бы мог подумать, что на недавнее выступление Святейшего Патриарха Московского будет столь жесткая реакция, совершенно неприемлемая по форме и содержанию, по зашкаливающему уровню хамства и даже агрессии. Эта отвратительная по своей сути информационная «кампания-ответочка», организованная, в том числе и через подконтрольные/дружеские простоличные информационные ресурсы, вызывает серьезные вопросы к ряду чиновников, вдруг решивших, что они вправе публично указывать главе Русской Православной Церкви. Оскорбление Патриарха – это оскорбление Церкви и всех православных христиан», – написал Кабанов.

Он считает, что информационная атака на Патриарха осуществляется в интересах миграционных лоббистов.

Иерарха РПЦ поддержали в Госдуме РФ.

«Наконец-то проблемами миграции в России, на которые мы годами пытаемся обратить внимание общественности, озаботились не только светские власти страны, но и духовные. У Патриарха Московского и Всея Руси формулировки пока мягкие и обтекаемые, но суть указана верно: привлекать зарубежные кадры можно лишь в тех случаях, когда они высококвалифицированные», – написал депутат Алексей Журавлев.

По словам депутата Дмитрия Гусева партия «Справедливая Россия» уже внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в школах, больницах и такси.

«А для социализации и адаптации детей мигрантов мы предлагаем ввести квоту в 10% для школьников-иностранцев в каждом классе», – пишет Гусев.