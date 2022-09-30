«Такого мир ещё не слышал!» – Путин выступил с жесткой антизападной речью

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Президент РФ Владимир Путин обвинил англосаксов в подрыве газопроводов «Северный поток».

Об этом он заявил сегодня на церемонии подписания договора о принятии в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Англосаксам уже мало санкций, они уже перешли к диверсиям, приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», – сказал Путин.

Он также обвинил Запад в нежелании решать продовольственную проблему развивающихся стран.

«Вот вывозят сейчас хлеб с Украины — под предлогом обеспечить безопасность беднейших стран мира, но на деле лишь 5% этого ушло в беднейшие страны. Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать выход из мирового продовольственного кризиса», – сказал Путин.

Большая часть речи российского президента была посвящена обличению Запада.

«Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право. Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Ярлыками «страна-изгой», «авторитарный режим» клеймят целые государства. Запад остался колонизаторским», – сказал Путин.

Значительная часть критических пассажей была посвящена лидеру западного мира – США.

«США привыкли брать всё шантажом, нахрапом. Правду утопили в океане фейков. У них под прицелом находятся все, в том числе наши соседи — страны СНГ. Их цель — подрыв любых суверенных центров развития. США цинично называют «равноправными союзниками» cтраны, в которых сначала наводили свои порядки, а теперь следят за главами этих государств. Что это за союзничество такое? Ну, весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Те, кто принимает правила США – политические мазохисты и другие последователи нетрадиционных политических отношений. Это настоящий позор и для тех, кто это делает и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство», – сказал Путин.

Он также подверг сомнению экономическое могущество Запада.

«Печатают доллары и евро, но бумажками никого не накормишь, нужно продовольствие. Энергоносители нужны. Поэтому политикам приходится убеждать своих сограждан меньше есть и меньше мыться, а дома теплее одеваться. А тех, кто начинает задавать вопросы — называют экстремистами и радикалами», – сказал Путин.

Отдельно президент коснулся леволиберальной идеологии, ломающей традиционные устои.

«Запад отрицает нравственные нормы, религию, семью. Разве мы хотим, чтобы в России вместо мамы и папы был «родитель номер один, два, три», якобы существуют некие гендеры, кроме женщин и мужчин? Совсем спятили, что ли? И чтобы в школах детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию, Для нас это неприемлемо», – сказал Путин.

Эксперты оценили выпады в адрес Запада в речи президента.

«Путин, главная тема речи – Запад. Огромный набор претензий к Западу собран в одной большой речи. Причина ненависти Запада к России в том, что Россия в отличие от других народов создала сильное государство и не дала себя разграбить. За это они и ненавидят российское государство. В этом притча русофобии. Англосаксы это враг человечества. Это почти сказано», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

Его коллега Сергей Карнаухов назвал речь Путина беспрецедентной.

«Прямо сейчас он безжалостно обличает «Запад», детализируя их бесконечные преступления. Это выступление закладывает основу построения многополярного мира. Сравнивает лживых англосаксов с Геббельсом. Такого мир ещё не слышал!» – написал он.

«Риторика Путина ужесточается. В общем, новая рамка Путина – антиколониализм и антирасизм», – считает Евгений Минченко.

«Жесткая антизападная речь Путина явно будет иметь в будущей российской внешнеполитической стратегии особые инструментальные выводы», – полагает Алексей Чеснаков.

«Никогда еще столь ясно в новейшей истории России не были проговорены катехонические смыслы нашего противостояния с Западом. Россия противостоит буквально сатанизму, и это ее миссия. За ними – сатанизм, за нами – Нагорная проповедь Христа. Что же, Россия возвращается на свой исторический путь Катехона», – написал священник Андрей Новиков.