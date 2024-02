«Там половина хохлов»: канадский украинец о русской культуре

Русская культура в мире якобы никого не интересует.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Левый берег» заявил в прошлом один из лидер украинской диаспоры в Канаде, а ныне сотрудник Университета Центральной Азии в Киргизии.

У него поинтересовались отношением к призыву «отменить русскую культуру».

Впрочем, издание заметило, что «Россия и ее культура скорее на паузе для мира», подчеркнув, что вряд ли РФ распадется в ближайшее время.

«Увидим. Я бы не говорил о распаде. Но Россия очень активно дезинтегрируется. Фактически то, что произошло теперь для мира и для многих украинцев — это осознание, какое ужасное болото. Это понимание, что у русских нет национальной идеи. Их национальная идея – это империя. Спросить у русских: what does it mean to be Россия? – Мы больше. Мы не нуждаемся в том, чтобы быть разрешены, мы нуждаемся в том, чтобы быть полученным. Фантастика. Очень симпатично. Так почему мы должны с вами иметь дело? Страх? Ну, уж никто вас не боится.

Происходит важный для мира процесс: переоценка и девальвация всего, что имеет отношения с Россией. Оказывается, что это дрянное и то дрянное. Мейнстрим русской культуры не может промотировать гуманистические ценности; и именно российским демократам следует справиться с этим. Российская интеллигенция просто в депрессии от всего этого. А нам нужно делать свое дело», – резюмировал Кравченко.