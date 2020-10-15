«Там Русью пахнет!» – генерал СБУ потребовал жёстко украинизировать ПАСЕ

15.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нужны жёсткие решения и чёткий план действий, потому что в ПАСЕ витают прорусские настроения, и никто не воспринимает украинскую делегацию всерьёз.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не разделяю ваш оптимизм, относительно завоевания сердец парламентариев. Я видел, чьи там сердца, там большинство сердец на стороне России, и молодость, знание английского, украинская хорошая улыбка, прекрасные женщины – не тронут тех коллаборантов, которые заседают в кабинетах.

Там Русью пахнет, понимаете?! Нужны более жёсткие меры, жёсткие предложения, а не отработка того, к чему это сводится, что Крым – это Украина, отдайте, пожалуйста», – заявил Вовк, обращаясь к главе парламентской делегации Украины в ПАСЕ Лизе Ясько.

«Не так должно быть. Жёсткие условия для создания площадки для переговоров и четкий прогрессивный план действий, стратегический и тактический – на сегодня ничего этого нет – ни из Офиса президента, ни из парламента. Извините, но я фиксирую правду, реальное положение дел, потому что я бываю и у вас в стенах парламента также и всё вижу, анализирую.

Я не обвиняю ни вас, как представителя «Слуги народа», и ни одного депутата. Но хочу, чтобы, всё-таки, от высоты опыта вы услышали своим молодым, хорошим умом, своей уверенностью, что нужны жёсткие условия, жёсткие позиции, нужны чёткие позиции.

А петь на балконе гимн Украины, как это делали в прошлом не менее молодые, не менее хорошие девушки, этого слишком мало, с этого только смеются», – посоветовал украинский генерал.