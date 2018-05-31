31.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Татьяна Монтян: История с Бабченко оборачивается не менее дебильным продолжением

История с «воскрешением» Аркадия Бабченко оборачивается новыми подробностями – оказывается, главный обвиняемый в организации несостоявшегося покушения был агентом СБУ и полагал, что помогает спецслужбе.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказала известный киевский адвокат Татьяна Монтян.

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«Сегодня стало известно, что это сами СБУ-шники попросили «помочь» им какого-т лоха, «развели», подставили его и теперь обвиняют.

Теперь он рассказал, что искренне полагал, что помогает СБУ, и понятия не имел, что его сделают во всем виновным.

Гебня теперь давит на него, пытается заставить признать, что он – злодей, а он: «как же так, я же вам помогал, вы же сами попросили».

После всего этого только полный дегенерат может решиться помогать СБУ-шникам даже если они будут делать что-то полезное (правда, они ничего полезного не делают).

Оказывается, в стране до сих пор есть идиоты, которые верят гебне, даже после всяких историй вроде той, что была с Савченко. Наверное, если такие люди до сих пор находятся, то пусть себе сидят.

Все мои знакомые юристы смеются. Мы и раньше знали, кто такие СБУ-шники. Надеюсь, теперь это поняли и самые невменяемые.

У задержанного вроде бы нормальные адвокаты, пусть воюют. Но это будет ему наука. Не знаю, как адвокаты будут доказывать его невиновность. Гебня будет орать, что он преступник, а он – что он хотел помочь СБУ. Чем все кончится – понятия не имею, в стране правосудия нет.

По-хорошему, судить надо Васю Ебанька (Грицака) и всех, задействованных в этой мистификации», – резюмировала Монтян.