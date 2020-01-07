Телепропагандистам Зеленского не провести жителей Донбасса – Лукаш

07.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пропагандистскому телеканалу для жителей ЛДНР совершенно нечего будет показывать – правительство президента Украины Зеленского не может похвастаться ни единым обещанным просветом после каденции Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет показывать этот информационно-развлекательный канал за 16,5 миллионов долларов в год, который запланировала наша новая зелёная команда? Объясните мне, если нет реальных дел.

Что он будет показывать – как в Украине планируется «безлес», по словам одного из вице-премьеров? Как в Украине планируется дикий рынок земли, по словам всей властной верхушки? Как в Украине планируется снижение пенсионного возраста? Как вывешивается баннер с Бандерой и как уничтожаются памятники Ватутину и Жукову?

Не поможет худсовет, если дел реальных нет. Поэтому нечего показывать, нечем гордиться пока, нужно сначала поработать, а потом что-то показать, и это касается не только этого канала», – заявила Лукаш.

«Можно подумать, что жители неподконтрольных территорий живут где-то в космосе. Они прекрасно общаются с нами, со своей роднёй, они всё знают и всё понимают, и они не очень хотят в Украину, которая превратилась для новой команды в ликвидный – это земля, труба, предприятия, и неликвидный актив – это украинцы», – добавила экс-министр.