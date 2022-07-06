Телезрителей напугала дерусифицированная кривая рожа Вилкула

06.07.2022  19:48 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 1825
 
Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Для дерусификации и украинизации Кривого Рога предусмотрен самый широкомасштабный подход, начиная от курсов украинского языка, заканчивая абсолютным запретом всего русского.

Об этом в эфире телеканала «UA: Первый» заявил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для дерусификации и украинизации Кривого Рога предусмотрен самый широкомасштабный подход, начиная от курсов украинского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Примечательно, что по самому говору Вилкула стали заметны значительные перемены. Политик говорил на чудовищном суржике, где русский язык разбавлялся украинскими словами.

«Моя позиция: не должно остаться ничего, что связывает с орками. Со страной-агрессором, с Россией, а также с Белоруссией. Должен произойти процесс дерусификации, украинизации, но проходить он должен «лагидно».  Так сложилось, что мы родились в «российскомовных» регионах, и наш русскоязычный украинский патриотизм, как показала война, ничем не слабее, чем украинский украиноязычный патриотизм, тем не менее, необходимо делать дерусификацию.

Мы на базе библиотек в Кривом Роге сделали «бескоштовни» курсы украинского языка, где можно «удосконавливаты» свою «мову». Плюс, есть курсы онлайн. Мы делаем широкомасштабный подход, у нас не используется никакой русский продукт – музыка и всё остальное.

Я в своих обращениях говорю на русском, но я общаюсь с русскоязычным юго-востоком. Однако «нарады», рабочие «пытання», я уже всё это «проводжу украинскою мовою», – коряво говорил криворожский гауляйтер.

На вопрос, стоило бы ему самому записаться на такие курсы, Вилкул ответил, что достаточно владеет «мовой», хотя и нужен период, чтобы «переподключаться», и, конечно же, записался бы, «если б позволяло свободное время».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть