Телезрителей напугала дерусифицированная кривая рожа Вилкула
Для дерусификации и украинизации Кривого Рога предусмотрен самый широкомасштабный подход, начиная от курсов украинского языка, заканчивая абсолютным запретом всего русского.
Об этом в эфире телеканала «UA: Первый» заявил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Примечательно, что по самому говору Вилкула стали заметны значительные перемены. Политик говорил на чудовищном суржике, где русский язык разбавлялся украинскими словами.
«Моя позиция: не должно остаться ничего, что связывает с орками. Со страной-агрессором, с Россией, а также с Белоруссией. Должен произойти процесс дерусификации, украинизации, но проходить он должен «лагидно». Так сложилось, что мы родились в «российскомовных» регионах, и наш русскоязычный украинский патриотизм, как показала война, ничем не слабее, чем украинский украиноязычный патриотизм, тем не менее, необходимо делать дерусификацию.
Мы на базе библиотек в Кривом Роге сделали «бескоштовни» курсы украинского языка, где можно «удосконавливаты» свою «мову». Плюс, есть курсы онлайн. Мы делаем широкомасштабный подход, у нас не используется никакой русский продукт – музыка и всё остальное.
Я в своих обращениях говорю на русском, но я общаюсь с русскоязычным юго-востоком. Однако «нарады», рабочие «пытання», я уже всё это «проводжу украинскою мовою», – коряво говорил криворожский гауляйтер.
На вопрос, стоило бы ему самому записаться на такие курсы, Вилкул ответил, что достаточно владеет «мовой», хотя и нужен период, чтобы «переподключаться», и, конечно же, записался бы, «если б позволяло свободное время».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.