Для дерусификации и украинизации Кривого Рога предусмотрен самый широкомасштабный подход, начиная от курсов украинского языка, заканчивая абсолютным запретом всего русского.

Об этом в эфире телеканала «UA: Первый» заявил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что по самому говору Вилкула стали заметны значительные перемены. Политик говорил на чудовищном суржике, где русский язык разбавлялся украинскими словами.

«Моя позиция: не должно остаться ничего, что связывает с орками. Со страной-агрессором, с Россией, а также с Белоруссией. Должен произойти процесс дерусификации, украинизации, но проходить он должен «лагидно». Так сложилось, что мы родились в «российскомовных» регионах, и наш русскоязычный украинский патриотизм, как показала война, ничем не слабее, чем украинский украиноязычный патриотизм, тем не менее, необходимо делать дерусификацию.

Мы на базе библиотек в Кривом Роге сделали «бескоштовни» курсы украинского языка, где можно «удосконавливаты» свою «мову». Плюс, есть курсы онлайн. Мы делаем широкомасштабный подход, у нас не используется никакой русский продукт – музыка и всё остальное.

Я в своих обращениях говорю на русском, но я общаюсь с русскоязычным юго-востоком. Однако «нарады», рабочие «пытання», я уже всё это «проводжу украинскою мовою», – коряво говорил криворожский гауляйтер.