Теневая власть Харькова укрепилась оружием с фронта и не ждёт здесь Зеленского

Увидеть в Харькове боевика наперевес с автоматом, попавшим в его руки в зоне боевых действий, – не редкость. И поверьте, никто не будет вызывать полицию или сообщать спецслужбам. Ведь просто боец «самообороны» Харькова заехал в город «по делам», и число таких случаев только увеличивается.

Конечно, нигде в официальных сводках вы не встретите сообщений о бандах, разборках, похищениях и вернувшемся рэкете. Власть умышленно замалчивает факты резонансных преступлений, и местным журналистам дана команда факты деятельности ОПГ в харьковском регионе сразу отправлять в «стоп лист». А когда наступает комендантский час – город засыпает, просыпается «теневая власть».

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В процессе проведения российской СВО на территории Украины реальные «хозяева» Слобожанщины стремительно выстраивают «новую жизнь» региона. При фактически свободном доступе к оружию, бывшие охранные агентства Харькова переквалифицировались в представителей «самообороны» для контроля бизнес- и других процессов.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов является лишь номинальным представителем реальной власти харьковского региона. На самом деле все вопросы – от установления контактов с зарубежными инвесторами до благоустройства города – контролируются теневой властью Харькова. И в её иерархии, к примеру, бывший глава МВД Украины Арсен Аваков занимает куда более высокое место, чем действующий мэр. Аваков считает Слобожанщину своей вотчиной, в которой он ещё с девяностых настроил все необходимые процессы для заработка – от торговых площадей до оборота наркотиков.

Боевые действия на территории Харькова и области открыли перед теневой властью новые возможности для установления и усиления контроля над новыми, недоступными им в прошлом, сферами жизни региона. А в условиях хаотичности, обороте оружия с линии фронта – она оснастила свои силовые подразделения пистолетами, автоматами и более тяжёлой военной техникой, в том числе ударными беспилотниками.

Неконтролируемое оружие – одна из сложных тем сегодняшнего дня на Украине, но в Харькове она особенно актуальна. Центральные власти полностью оставили без контроля последствия военных действий в прифронтовом городе, чем сразу воспользовались представители теневой власти. Нужно отметить, что на Украине правоохранительная система «реформирована» до уровня полнейшего хаоса, а подразделения, отвечающие за борьбу с бандитизмом, уничтожены. Это создало благоприятную атмосферу для укрепления преступного мира и дополнительного влияния определённых личностей на бизнес и муниципальную власть в харьковском регионе.

Чтобы не привлекать внимание посторонних глаз, вся деятельность «теневиков» активизируется в ночное время, в период комендантского часа. Ведь каста «самообороны» наделена определёнными возможностями и преференциями – от свободного перемещения по городу и области до шикарных, часто бесплатных «застолий» в ночных клубах.

Нет смысла перечислять направления, которые находятся под контролем «теневиков». Всё, что де-юре запрещено в период военного времени, де-факто работает и приносит им доходы. Не обделяют вниманием «хозяева» Харькова и здания, которые вследствие боевых действий не подлежат восстановлению, и неизвестным образом «потеряли» собственника. Целые микрорайоны сегодня «обрабатываются» в связке с муниципалитетом – с целью переоформления земель и строений (в том числе частных) на других собственников.

Особо упорные слухи по этому поводу давно ходят вокруг района Северная Салтовка. Одна из версий – именно эта территория приглянулась бывшему министру для новой застройки. Можно предположить, что и уничтожение жилых строений здесь велось неспроста – их «утилизировали» для дальнейшего возведения новых кварталов. Рано или поздно военный конфликт закончится, и желающих приобрести недвижимость в Харькове будет немало.

Ведь количество автомобилей премиум-класса на дорогах Харькова подтверждает, что в город возвращаются, в первую очередь, те, кто имеет огромное желание «откусить кусок» от тех денег, которые, как они думают, завтра будут вкладывать зарубежные инвесторы в восстановление региона. А учитывая созданные «теневые армии», вряд ли Киеву удастся сохранить полный контроль над финансовыми потоками, идущими в Харьков.