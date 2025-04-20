«Теневой танкерный флот России? Это пострашнее пошлин Трампа» – эксперт

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Борьба с российским теневым танкерным флотом проводится на Западе формально и не всерьез.

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто так и не попытался предпринять какие-то решительные действия для того, чтобы запретить эти поставки. Несмотря на все эти иногда идиотские телодвижения, связанные с борьбой с российскими энергоресурсами, в Европе остались разумные люди, которые понимают, что если всем все запретить, то мы столкнемся с ситуацией посильнее Фауста Гёте, то есть пострашнее пошлин Трампа», – сказал Бобылев.

Он считает, что на Западе понимают, к чему приведет изъятие российской нефти с мирового рынка.