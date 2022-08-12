«Теракты и кровавые расправы» – в Киеве рассказали, как будут срывать референдумы

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Новости Украины

Террор со стороны остатков националистических ячеек и целенаправленное запугивание местного населения являются «позитивным движением сопротивления», чтобы не допустить проведение референдумов на освобождённых от ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генеральный директор «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он убежден, что жестокое самоуправство является самым «оптимальным и благородным» способом борьбы на освобожденных территориях.

«Референдум не состоится. Имеет место очень серьезное сопротивление людей и партизанское движение. К примеру, 8 августа были физически нейтрализованы, подрезаны ножами два человека из комиссии проведения Референдума. Это – селище Михайловка Запорожской области. Это – 12 тыс. человек, достаточно большой населенный пункт. Когда пытались набрать членов комиссии по вопросам проведения референдума в этом населенном пункте на 12 тыс. человек смогли найти лишь одного желающего. Других искали, свозили с района. Достаточно нескольких сигналов таких, как нейтрализация членов комиссии для того, чтобы понять, что паника среди желающих будет очень велика. И это очень хороший сигнал для нас», – говорил украинский комитетчик.

Он заверил, что террор будет только набирать обороты.

«Действия украинских партизан – теракты, подрывы, физическое уничтожение оккупанта. Мы фактически через день получаем в информационном поле сообщения о том, что «заместители городского главы», «члены правительства» и т.д. просто физически уничтожаются, организуются теракты. И естественно, это движение будет набирать силу дальше», – угрожал Кошель.