Территории и люди потеряны, а членства в НАТО не видно – Мосийчук привёл «циничную арифметику»

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Почти за два года активной войны против России Украина потеряла большое количество людей и территорий, но при этом не получила ничего обещанного Западом.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте абстрагируемся от всего, вернёмся и математически посчитаем, какое количество территорий сегодня мы потеряли? Это циничная арифметика, но она должна иметь место. Какое количество людей мы безвозвратно потеряли, какое количество стало инвалидами? Экономика, производство…», – перечисляет он вместе с ведущим.

Мосийчук поддел Арахамию, который вещал, что «гарантиям Путина нельзя верить».

«Я тоже не верю Путину… а гарантиям Запада можно верить?», – вопрошает экс-боевик.

«А теперь у меня к вам очень простой вопрос – а что мы получили? Мы как были внеблоковыми, такими и остаёмся. И, судя по всему, ближайшие пятнадцать лет будем оставаться. Какие гарантии мы получили? Никакие», – сказал Мосийчук.