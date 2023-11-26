Территории и люди потеряны, а членства в НАТО не видно – Мосийчук привёл «циничную арифметику»

Вадим Москаленко.  
26.11.2023 17:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 942
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Почти за два года активной войны против России Украина потеряла большое количество людей и территорий, но при этом не получила ничего обещанного Западом.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Почти за два года активной войны против России Украина потеряла большое количество людей и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Давайте абстрагируемся от всего, вернёмся и математически посчитаем, какое количество территорий сегодня мы потеряли? Это циничная арифметика, но она должна иметь место. Какое количество людей мы безвозвратно потеряли, какое количество стало инвалидами? Экономика, производство…», – перечисляет он вместе с ведущим.

Мосийчук поддел Арахамию, который вещал, что «гарантиям Путина нельзя верить».

«Я тоже не верю Путину… а гарантиям Запада можно верить?», – вопрошает экс-боевик.

«А теперь у меня к вам очень простой вопрос – а что мы получили? Мы как были внеблоковыми, такими и остаёмся. И, судя по всему, ближайшие пятнадцать лет будем оставаться. Какие гарантии мы получили? Никакие», – сказал Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть