«The Day After»: в Брюсселе делят шкуру неубитого русского медведя

«The Day After» – «На следующий день». Так называлась вышедшая на экраны американского ТВ в далеком 1983 году социально-фантастическая постпапокалиптика о мире после ядерной войны. Виноваты в которой, конечно же, плохие русские из «империи зла».

Напомним, это были годы на излете Холодной войны и в Белом доме сидел консервативный республиканский «ястреб» Рейган, тративший деньги налогоплательщиков на программу «Звездных войн» с СССР в космосе.

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Прошло сорок лет и вот уже в однополярном мире победившей демократии западного образца, в столице НАТО и ЕС Брюсселе собирается мероприятие под тем же названием – «The Day After». Именно такой девиз у дискуссионной панели, посвященной важному, нужному и перспективному с точки зрения современного Запада делу – будущему освежевыванию туши побежденной России. Ну, а какие еще вопросы может обсуждать круглый стол в Европарламенте под названием «Брюссельский диалог»?

Побеждать Россию собираются на украинском ТВД под теми же лозунгами что и сорок лет назад. Как говорится, почти полвека прошло, а риторика практически не изменилась.

Забаненный у нас Евроньюс сообщает:

«Представители оппозиции и гражданского общества России обсуждают «стратегию по возвращению страны к парламентской демократии и действия Евросоюза, которые могут поддержать эту трансформацию».

А еще «для обсуждения вопросов прекращения войны с Украиной и восстановления в России парламентской демократии в Брюссель приехал живущий ныне в изгнании один из главных политических оппонентов президента Владимира Путина Михаил Ходорковский».

Этот без пяти минут гигант мысли и отец русской демократии сетует, что «активное неприятие вторжения в Украину сегодня не так сильно в России, как хотелось бы оппозиции». Впрочем, Ходорковский предлагает радоваться хотя бы тому, что около 12% опрошенных россиян высказываются против СВО.

«Россияне также считают, что, начав эту войну, пускай неправильно и по ошибке, россияне не могут допустить того, чтобы они её проиграли, потому что это приведет к развалу России. И это мотив путинской пропаганды, совершенно ошибочный с точки зрения реальности, но совершенно эффективно действующий на мозги людей. Проигрыш путинского режима якобы равен развалу России. Это самое опасное. Именно поэтому я настолько часто выступаю и говорю о том, что развал России грозит только от рук Путина, а отнюдь не от того, что Путин уйдёт из власти», – говорит беглый олигарх.

Организаторы антироссийской сходки – Андрюс Кубилиус, Влодзимеж Цимошевич, Бернард Гетта и Сергей Лагодинский. В зале почти 300 приглашенных «белой акации цветов эмиграции» современного разлива – Шульман, Милов, Кац, Гудковы, Каспаров, Муратов, Акунин, Тимченко, Дзядко, Мартынов, Фейгин, Киселев и примкнувший к ним профессиональный украинец Арестович.

Поразительное единство формы и содержания – сбежавшие на Запад и севшие там на содержание у врагов своей страны политические лузеры и банкроты несколько часов кряду увлеченно делили шкуру неубитого русского медведя. Правда, они то думают, что убийство медведя – дело уже решенное и нужно только набраться терпения, сидя в английских пабах, немецких пивных и венских кофейнях.

Судя по риторике, Россию они уже из Истории выписали. Если раньше они с подачи ныне чалящегося на зоне Навального говорили о «прекрасной России будущего», то нынче в моде «ПостРоссия» и «постколониальные студии». Очередь из деколонизаторов уже выстроилась мама не горюй- побольше, чем в мавзолей к Ленину в советские времена. И у каждого в этой очереди голубая мечта – урвать на блюдечке с голубой каемочкой репараций на национальное строительство 30 с гаком новых независимых государств.

Статусную «российскую оппозицию в экзиле» в этой связи даже жалко. Тот же Холорковский – самый умный среди них – честно признает, что на любых свободных выборах, хоть с Путиным, хоть без него, «демократическим силам» ловить просто нечего. А значит – нужно бороться за статус «младшего партнера» какой-то из нынешних компрадорских группировок, у которых есть реальный шанс в ситуации «The Day After».

Схема проста как семь копеек вместе и представляет собой банальный бартер: у компрадоров власть, силовой и админресурс, а у «демократических сил «репутация на Западе», с помощью которой компрадоры будут вымаливать себе групповые и персональные индульгенции от метрополии взамен на сдачу стратегического всего. Ну а «демократические силы» – стричь купоны со своего статуса посредника между «там» и «тут».

Присутствие на мероприятии Арестовича тоже весьма символично. И не только потому, что этого отставного обер-пропагандона Банковой, как говорят злые языки, утвердили на роль будущего вождя дрессированных русскоязычных украинцев, так сказать, «второй ноги» прозападной гегемонии на берегах Днепра, наряду с первой и основной – националистической.

Куда важнее то, что этим самым «хорошим украинцам» (для Запада хорошим, естественно) в сценарии предусмотрена роль надзирателей за русским бараком, которым передадут на аутсорс управление разнообразными чисто русскими коллаборантами, как это уже сейчас происходит с разного рода Пономаревыми, поющими в Киеве с голоса ГУР МО Украины.

Так что это можно рассматривать как своего рода предварительное личное знакомство будущих вождей «России после Путина» с их новым киевским начальством и кураторами. Ведь именно через Киев будет идти взаимодействие метрополии с «деколонизированной Россией».

А на месте российского начальства я бы вот эти посиделки беглых «отцов и матерей русской демократии» транслировал бы по федеральным каналам в прайм-тайм. Ну, или сделал бы нарезку наиболее сочных цитат из выступлений. Лучшей агитации за Путина, чем этот сеанс черной магии с включенным в программу саморазоблачением, придумать трудно.