Тимошенко картинно сокрушается, до чего Украину довел Евромайдан

14.06.2019, Киев, Максим Карпенко

За последние пять лет экономика Украины рухнула более чем на 36%.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее информации ВВП Украины снизился со 183,3 млрд. долларов до 134,2 млрд. долларов благодаря деятельности майданного режима, представителем которого является и сама Тимошенко.

«У меня в руках самый ключевой показатель. За пять лет, что случилось с экономикой Украины. Это валовый внутренний продукт в долларах, в номинальном выражении. На 36,5% за пять лет рухнула экономика Украины. Это не показатели снизили, это экономика рухнула. У людей нет ни работы, ни зарплаты. У бизнеса кредитов, ничего нет», – заявила Тимошенко.

Напомним, что в 2013 году Россия предлагала Украине присоединиться к Таможенному союзу, обещая льготные поставки газа и выделение кредитов. Однако режим Виктора Януковича неоднократно отвергал инициативу Москвы, собираясь подписать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе. Отказ Януковича от договора с ЕС в последний момент стал поводом для начала Евромайдана в Киеве, который обернулся государственным переворотом, гражданской войной и нынешним экономическим кризисом.