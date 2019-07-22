Токсичен и вонюч: Парубия в Раде загонят на галёрку

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Фигура соратника Порошенко по партии «Европейская солидарность» экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия настолько себя дискредитировавшая, что его назначение на любые председательствующие посты не поймут ни новые парламентарии, ни избиратели.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Председателем в парламенте, вероятнее всего, будет Руслан Стефанчук, а первым заместителем, может быть, в случае формирования коалиции, кто-то из партии «Голос», возможно и тот же Вакарчук», – спрогнозировал эксперт.

«А мы Парубия не увидим там?» – спросил модератор конференции.

«Нет, Парубия мы не увидим, это фигура слишком одиозная, слишком токсичная и слишком себя дискредитировавшая. Скорее в этом плане я могу представить Ирину Геращенко, потому что она хотя бы глупая, но она безвредная, что ли. К ней нет какой-то ненависти. Да, её призирают, над ней смеются, но к Парубию эмоции более негативные, причём, как у молодых политиков, которые зашли сейчас в парламент, так и у их избирателей.

То есть, дать пост Парубию, грубо говоря, это не то что плюнуть в лицо, а нагадить на голову собственным избирателям. На такое был способен только Янукович, чем это закончилось, мы все хорошо помним», – рассуждает Белашко.