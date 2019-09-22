Токсичный Кличко пытается удержаться на хлебном месте мэра Киева

22.09.2019, Киев, Игорь Петров

Боксер Виталий Кличко пытается удержаться в кресле мэра Киева, где, по словам недоброжелателей, градоначальник имеет колоссальные доходы благодаря различным сомнительным схемам, в частности, покровительству застройщикам.

Осознав, что досрочные выборы в Киеве неизбежны, поскольку офис Владимира Зеленского хочет видеть во главе столицы своего человека, Кличко решил готовиться к избирательной кампании и обелять свой имидж, сваливая все грехи на депутатов Киевского горсовета. Об этом на пресс-конференции заявил украинский политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кличко пытается работать по формуле «если не можешь победить, то надо возглавить». Он понимает, что досрочным выборам в Киеве быть. Вопрос – когда.

Команда Кличко уже делает выводы из досрочного роспуска Верховной Рады. Помните – когда речь шла о досрочном роспуске Верховной Рады, против этого активно высказывались «Народный фронт» и другие партии. В итоге «Народный фронт» вообще исчез, как и большая часть партий, которые выступали против.

Штаб Кличко понимает, что сопротивляться этому уже нет смысла, лучше показать, что Кличко не боится всех этих процессов и готов идти на досрочные выборы.

И сейчас, показывая свой конфликт с Киевсоветом, Кличко пытается разыграть историю, что, во-первых, он не боится выборов, во вторых – «я бы хотел сделать в городе больше, но Киевсовет плохой. Вот кто мешает, вот где ядро коррупции – это Киевсовет».

Кличко, тем самым, сейчас пытается часть токсичного имиджа перебросить на Киевсовет», – сказал эксперт.