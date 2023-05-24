Только кровь поможет московским либералам поумнеть – Губарев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Москве и ряде крупных городов России всё ещё остаётся достаточно большая прослойка проукраински настроенных граждан, которые поменяют свою позицию только после того, как война коснётся лично их.

Об этом в эфире интернет-канала «Чёрная сотня и Листва» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, ныне участвующий как рядовой в СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я в Москве нащупал толстый, жирный слой людей. Они антивоенно настроены и мыслят очень по-украински, то есть – выступают за поражение России. Проукраински очень настроены. В одном из таких кругов я общался, мы пиво пили, и за полчаса мне удалось убедить, что они – долб**бы. Понимание к ним придёт очень быстро, особенно если ещё леща добавит. Ну а ели кровь ещё полить – там вообще все всё поймут, кому надо выходить, кому не надо, а кому лучше остаться дома и удалить всё, что ты писал в соцсетях», – сказал Губарев.

Также он похвалил руководство России и правоохранителей за то, что им удалось утихомирить пятую колонну внутри страны.

«Но с этим, слава Богу, всё нормально. Тут власть справляется очень хорошо, они все сейчас молчат в тряпочку», – добавил «рассерженный патриот».