Только кровь поможет московским либералам поумнеть – Губарев

Владимир Гладков .  
24.05.2023 19:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Москве и ряде крупных городов России всё ещё остаётся достаточно большая прослойка проукраински настроенных граждан, которые поменяют свою позицию только после того, как война коснётся лично их.

Об этом в эфире интернет-канала «Чёрная сотня и Листва» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, ныне участвующий как рядовой в СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Москве и ряде крупных городов России всё ещё остаётся достаточно большая прослойка проукраински...

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«Я в Москве нащупал толстый, жирный слой людей. Они антивоенно настроены и мыслят очень по-украински, то есть – выступают за поражение России. Проукраински очень настроены.

В одном из таких кругов я общался, мы пиво пили, и за полчаса мне удалось убедить, что они – долб**бы. Понимание к ним придёт очень быстро, особенно если ещё леща добавит.

Ну а ели кровь ещё полить – там вообще все всё поймут, кому надо выходить, кому не надо, а кому лучше остаться дома и удалить всё, что ты писал в соцсетях», – сказал Губарев.

Также он похвалил руководство России и правоохранителей за то, что им удалось утихомирить пятую колонну внутри страны.

«Но с этим, слава Богу, всё нормально. Тут власть справляется очень хорошо, они все сейчас молчат в тряпочку», – добавил «рассерженный патриот».

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