Только получив «болезненный пинок», Россия начала быструю индустриализацию – Маслов
Россия отказалась от принятой в девяностые либеральной модели экономики – и начала быструю индустриализацию и импортозамещение не только западной, но и китайской продукции.
Об этом на канале «Private Talks» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сумели сделать взаимодополнение с Китаем. Да, мы – ресурсы, Китай готовую – продукцию. Нам же это тоже выгодно. Как только начинается где-то импортозамещение, я знаю много таких случаев, например, по ряду металлоконструкций мы начали хорошо делать сейчас… Китай отпадает.
Если мы научимся делать сами в таких же объемах микрочипы и создадим свои заводы, или вдруг наш автопром мистическим образом возродится, то и китайских машин не нужно будет. Это вопрос российской стороне», – сказал Маслов.
«А почему Россия не может пойти по пути быстрой индустриализации Китая?», – поинтересовалась ведущая.
«Вот как раз сейчас Россия идет по пути быстрой индустриализации. Нужен был пинок. Пинок, к сожалению, получился трагическим, будем честно говорить, очень болезненным и очень трудозатратным. Потому что был сделан целый ряд крупнейших ошибок в 90-х годах, Россия сориентировалась не на ту модель.
Мы поверили в то, что просто перенеся ряд институтов из Европы или США в Россию, они автоматически прорастут и сработают здесь. С одной стороны, была вера как раз в либерализм, и это сформировало ошибочное сознание, потому что ведь сознание 90-х годов, это сознание, что мы сами собой управляем, государство нам не нужно, и будем ориентироваться на какую-то правильную чикагскую модель и лондонскую модель.
Оказалось, что есть российская психология, это сделать нельзя, модель не приживается на этой почве. Её пришлось менять по ходу дела. Потому что та модель привела к чудовищной коррупции, к разграблению страны», – добавил он.
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