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Военные корреспонденты Первого канала в воскресном эфире показали освобожденную Кодему. Как и все населенные пункты, откуда бежали националисты, город почти уничтожен военнослужащими ВСУ.

В беседе с журналистом боец «ЧВК Вагнера» рассказал, как проходили бои за Кодему. Он сообщил, что при малейшем движении противник начинал артобстрел крупным калибром. «Музыкантам» пришлось выводить местных жителей, которых украинские подразделения не удосужились эвакуировать.

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Как сообщил военный эксперт Борис Рожин, сейчас идет продвижение к Зайцево и трассе Артемовск-Дзержинск.

«У “Вагнера” зато всё стабильно — только вперёд!», — прокомментировал эту информацию писатель и журналист Владлен Татарский.

Присутствие бойца «ЧВК Вагнера» в репортаже главного канала страны является «знаком качества», отметили в Канале специального назначения.