Трамп может начать войну против Варфоломея
Если президент США Дональд Трамп переизберётся на второй срок, он начнёт расправляться со всеми союзниками своих конкурентов. Так, он может фактически объявить войну патриарху Варфоломею, поддержав раскольнические движения в Православной церкви Америки.
Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В случае своего второго пришествия на пост президента США Дональд Трамп вспомнит многих из кричавших «Распни его!». Так, например, он может поддержать борьбу Американской архиепископии Константинопольского патриархата за автокефалию», – сказал эксперт.
Он уверен, что, последовав примеру американского президента, против патриарха могут выступить и другие политики – например, лидер Турции Реджеп Эрдоган, у которого также есть некоторые претензии к Варфоломею.
«А тогда и Тайип Эрдоган может вспомнить о наличии у него в стране параллельной Турецкой православной церкви, созданной ещё Кемалем Ататюрком.
Впрочем, пока Варфаломей исправно благословляет все военные операции турецкой армии в Сирии, у Эрдогана особых претензий к патриарху нет. Кроме одной – почему в день государственного переворота 16 июля самолёт Варфоломея был подготовлен к вылету из страны?» – отметил Джангиров.
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