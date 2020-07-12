Трамп неудачно вспомнил о провальной атаке киберкомандования на ФАН в 2018 году

12.07.2020, Москва, Иван Добровольский

В 2018 году Пентагон попытался взломать серверы Федерального агентства новостей и портала USA Really. Попытка оказалась неудачной – из строя были выведены лишь два жестких диска сервера, поэтому вскоре сайты снова заработали.

Дональд Трамп признался в том, что лично инициировал данную кибератаку. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, также сообщив, что отдал приказ о взломе серверов российских СМИ перед выборами в Конгресс США. По его словам, он действовал на основании разведданных о якобы «российском вмешательстве в американские выборы».

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В ФАН рассказали, как все было на самом деле. Дело в том, что еще в 2018 году в издании заявляли о регулярных кибератаках со стороны ВС США. Сотрудники ФАН получали СМС-сообщения и письма на электронную почту. Все они были написаны на ломаном русском и содержали угрозы.

Подобные послания получали не только действующие сотрудники, но и те, кто работал в СМИ ранее. Выходит, у кибервойск США не было актуальной информации о работе Федерального агентства новостей.

В ноябре 2018 года часть жестких дисков сервера была взломана, а арендованные для проекта USA Really эстонские и шведские серверы отформатированы. Несмотря на это, кибератака не причинила большого вреда. Вскоре серверы были заменены, и редакция ФАН продолжила работать в штатном режиме, как и USA Really.

«Если у имеющего многомиллиардные бюджеты киберкомандования такие мощности, то, вероятнее всего, их ядерным оружием можно только бутылки из-под шампанского открывать», — высмеял деятельность US Cyber Command генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Критиковали работу американской структуры и иностранные СМИ. В частности, издание ZDNet назвало деятельность US Cyber Command «пустой тратой средств американских налогоплательщиков». Позже глава киберкомандования генерал-лейтенант Винсент Стюарт даже покинул свой пост.

Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев назвал деятельность данного подразделения «детским садом» и посоветовал уволить оттуда всех «специалистов». Он также предположил, что работа US Cyber Command – это способ «распилить» миллиарды.

«Пентагон затем потратил еще массу денег на пиар, разместив в западных СМИ материалы, в которых утверждалось, что в результате атак ФАН и USA Really пострадали настолько, что были отключены от Интернета на сутки, чтобы в США смогли провести 6 ноября выборы в Конгресс. Но все это чушь и ложь — ни на минуту наши проекты не останавливали свою работу», — отметил он.