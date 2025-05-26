Третья ночь ракетно-дронового кошмара для Украины

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Россия третью ночь подряд атакует украинские тыловые объекты ракетами и дронами.

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что активнее всего атаковались центральные, южные и восточные регионы подконтрольной киевскому режиму территории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Маршруты ударов указывают на целенаправленные попытки поразить объекты в Киеве, Харькове, Днепре и в Хмельницкой области. В Киевской, Одесской и Хмельницкой области сообщалось о взрывах», – пишут со стороны Украины.

Пока нет подтвержденных данных о результатах ударов, но военный блогер Юрий Подоляка считает, что «такая беспокойная ночь для противника далеко не последняя».

«Не зря же мы накапливали ракеты на протяжении нескольких месяцев. И я что-то не припомню, чтобы три ночи к ряду мы совершали такие мощные удары. И не факт, что окончим сегодня. И это дает мне повод предполагать, что мы накануне грандиозных событий», – пишет Подоляка.

В свою очередь украинские дроны вновь атаковали Москву – начиная со вчерашнего вечера, на подлете к столице было сбито не менее 10 БПЛА. Кроме того, была предпринята атака Дмитриевский химический завод, расположенный в городе Кинешма Ивановской области РФ.

«В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки», – сообщил Оперштаб Ивановской области.

Кроме того, был атакован город российских оружейников Тула, где ночью звучали взрывы, а в некоторых районах пропал свет.

Еще украинские дроны вновь долетели до Татарстана, где была предпринята попытка поразить предприятие по производству беспилотников в Елабуге.

Минобороны РФ отчиталось, что 10 утра вчерашнего дня по состоянию на сегодняшнее утро над «над российскими регионами сбито 148 украинских БпЛА самолетного типа».

Судя по всему, угроза атаки на Москву сохраняется, поскольку, как сообщила Росавиация, аэродромы Жуковский и Домодево временно закрыты для приема и взлета самолетов.