Новости Украины

Если ЕС и Украина просуществуют до 2050 года, то их слияние потащит европейцев в пучину украинского мрака.

Об этом в интервью youtube-каналу «Дайте сказать!» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень понравился ответ латвийского министра иностранных дел, что он надеется, что Украина вступит в ЕС раньше 2050 года. То есть этот человек великой веры и оптимизма, он верит в то, что ЕС просуществует, после всего происходящего, до 2050 года. Вот я, например, не верю, я очень сильно сомневаюсь, что ЕС просуществует. Потому что там уже накапливаются внутренние противоречия. Что такое был ЕС? ЕС – это была территория совместного комфорта, объединились соевые пориджи от Мальты до Исландии, им всем вместе хорошо, они без границ путешествуют, попивают кофе, сегодня в Вене завтра в Лиссабоне», – рассказал Холмогоров.

Он отметил, что нынешний ЕС это уже не тот Запад, которому завидовали в России в 90-е.

«Сейчас ЕС становится довольно дискомфортным местом без отопления. Что там будет с продовольствием? Далеко не только в Африке будут проблемы с продовольствием. Им придется сейчас расконсервировать угольные шахты, это будет очень высокий уровень оборонных расходов, потому что они собираются грозить нам на нашей западной границе, а это все требует денег, которые до сих пор ЕС практически не затрачивал, так как полагался в рамках НАТО на американскую помощь. То есть – это не будет объединением таких вот довольных жизнью соевых людей. Если от Украины что-то останется к 2050 году, то это будет не вхождение Украины в ЕС, а это будет вхождение ЕС в Украину. Какой-нибудь француз или испанец будет жить так же, как живет сегодняшний гражданин Украины: в постоянной тревоге, страхе, дискомфорте, экономическом кризисе. С постоянными историями, что кого-то арестовали, кого-то избили за Георгиевскую ленточку или что-то еще. То есть – это не будет тот ЕС, которому мы завидовали в 90-е, в 2000-е годы», – объяснил публицист.