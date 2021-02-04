Трофейный украинский корабль станет музеем в Крыму

04.02.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Новости Украины

Феодосийский завод «Море» передаст в Севастополь малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Это бывшая боевая единица ВМС Украины, которая после модернизации вместе с документацией готовилась к продаже Киевом в Китай (контракт был заключен без согласования с Россией, что вызвало скандал). Однако завершить модернизацию не успели из-за Русской весны. Теперь корабль станет экспонатом парка «Патриот». Местом стоянки определена бухта Матюшенко.

«Это один из первых кораблей той серии, ему уже 30 лет. ВМС Украины его исключили из состава флота в 2011 году. Видимо, его только намеревались подготовить к продаже, но так и не сделали этого. Скорее всего, сегодня возраст и его нынешнее состояние делает нецелесообразным трату денег на восстановление корабля, как боевой единицы Черноморского флота. А памятник этот проект действительно заслужил. Эта серия является гордостью советского кораблестроения. До сих пор это самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке. Вместимость сравнима и даже превосходит большие десантные корабли проекта 775 польской постройки, которые со времен СССР продолжают службу в ВМФ России. При этом скорость хода у «Зубра» до 60 узлов в час», – рассказал «ПолитНавигатору» офицер ЧФ.

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По его словам, в России осталось всего 2 таких корабля на Балтийском флоте. Ранее три «Зубра» были проданы Советским Союзом и Россией для ВМС Греции и один Украиной (он должен был называться «Иван Богун»). Кроме того, Украина по контракту с Китаем построила два таких корабля, получивших шифр «Бизон», в Феодосии, а также еще два – в самом Китае.

Таким образом, за рубежом действуют восемь таких кораблей, а у нас всего два. Примечательно, что в 2016 году, по сообщениям СМИ, Китай начал переговоры с Грецией о передаче им этих кораблей, но комментарии о результатах этих переговоров не были опубликованы.

Однозначно пока что в РФ не удалось реализовать в полной мере потенциал кораблей данного проекта, в котором уникально было всё – от алюминиево-магниевого сварного корпуса, до силовой установки. Слабенькое, но приемлемое для десантных кораблей вооружение, которое компенсировалось вместимостью и скоростью хода.

По данным открытых источников, к сожалению, не планируется продолжение строительства кораблей проекта «Зубр» или его модификаций, поэтому логично его сохранить хотя бы в качестве памятника отечественному кораблестроению.

«Не строят потому, что выбрано направление строительства, в первую очередь, ударных кораблей с ракетным оружием, может, потом и до «Зубров» дойдет ход», – поясняет офицер.