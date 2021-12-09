Турчинов: Украина строит дороги для русских танков

09.12.2021  09:14 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Киевская власть выделяет миллиарды долларов на строительство дорог, в то время как оборона Украины оставляет желать лучшего.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В Кабмине заявили, что у них есть перевыполнение бюджета. Это хорошо, но есть агрессия, а куда пошли деньги? Более 20 миллиардов снова потратили на строительство дорог, а не на строительство оборонительных рубежей, не на повышение зарплат военнослужащим. Министр обороны говорит: «Желательно повысить на 10 тысяч, ну или на 13, но денег на это нет». Для кого вы строите дороги, для русских танков? Это что, ответственное отношение к защите своей страны?» – негодует политик.

Кроме того, он отметил, что у ВСУ катастрофически не хватает топлива.

«Вы можете спросить солдат, не только на линии фронта, но и в тылу, есть ли угрозы? Они ответят: «У нас нет топлива!». Топлива нет в тех объёмах, которые необходимы даже не для боевых задач, а повседневных», – заключил Турчинов.

Напомним, ранее Киеве заявили, что Украина в ближайшее время может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов из-за сокращения поставок из Белоруссии.



Кроме того, в Киеве отметили, что рост цен на нефть снизил маржинальность торговли нефтепродуктами, и операторы рынка скоро будут вынуждены поднять цены на бензин и дизельное топливо.

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