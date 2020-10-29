«Турция будет разбита без вопросов»: Российский полковник о перспективе прямого конфликта с Анкарой

29.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Прямое военное участие регулярных войск Турции в войне на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе приведет к тому, что Россия должна будет заступиться за Армению. Это обернется прямым боестолкновением России и Турции, в результате которого последнюю неминуемо ждет поражение.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил доктор военных наук, полковник запаса Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас реально ситуация такая, что, если Турция ввяжется в ситуацию в Нагорном Карабахе, то там много чего может произойти. Во-первых, тогда очень вероятно столкновение России с Турцией уже напрямую. Потому что, оказавшись в положении, когда должен вступить в действие договор о коллективной безопасности, в который входит Армения, Россия окажется перед дилеммой – или потерять остатки союзников, или вступить в войну с Турцией. Причем, если не потеряет остатки союзников, то она потеряет, российская власть, остатки авторитета внутри страны, на этом все кончится для нее. Поэтому придется ей вступать в войну с Турцией…

Могу сказать только одно, что турки путинскую армию не раскатают по одной просто причине – Турция уступает России по целому ряду ключевых систем вооружения. Я уже не говорю про ядерное оружие. Решить задачу по разгрому российской армии Турция неспособна, с Турцией мы, Россия, справимся однозначно», – заявил Сивков.

Эксперт также подчеркнул, что российская армия имеет высокий боевой дух, что уже было неоднократно подтверждено даже на примере войны в Грузии: «Опыт войн, которые прошли, показывает, что боевой дух у российской армии есть. И что бы там не говорили, наиболее ярко он продемонстрирован был как раз в «восьмом» году, когда прорывавшиеся через Рокский туннель части, отдельно взятые полки вступили в бой с Грузией, именно этот запал, при устаревшей технике – представьте себе, у грузин были танки Т-72 в последней модификации, да к тому же еще и переработанные и модифицированные по системе управления огнем и прицеливания США и Израилем. Они намного превосходили эти Т-62. И эти Т-62 их всех разбили. В три дня была разбита грузинская армия. Поэтому будет разбита Турция без вопросов».

Отметим, что Турция уже опосредованно принимает участие в войне в Карабахе, оказывая поддержку Азербайджану как военными инструкторами, техникой, так и на политическом уровне.