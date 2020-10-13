Турция ведет войну против России на трех фронтах

13.10.2020, Москва, Максим Карпенко

России не стоило продавать Турции ЗРК С-400, и в целом российская политика в отношении этой страны ошибочна.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил доктор военных наук, полковник запаса Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что показал Эрдоган? Эрдоган показал, что планирование внешнеполитических акций, акций долгосрочного действия с огромными затратами и огромными рисками для безопасности страны в Российской Федерации осуществляется крайне некомпетентными людьми.

Первое, что я хочу сказать – это продажа С-400 Турции. С-400, которые сейчас являются самым мощным российским зенитно-ракетным комплексом, который должен обеспечивать нам противовоздушную оборону всей страны, вдруг оказывается в руках президента той страны, которая фактически является нашим потенциальным противником. Сегодня мы должны признать, что Турция воюет против нас в Ливии, в Сирии и в Закавказье.

Второй проект, проект глобальный, «Турецкий поток». Вбухали гигантские деньги, а Турция отказывается покупать наш газ, сократила объемы закупок газа на 40%. То есть попросту гигантские деньги, гигантские ресурсы, вбуханные в этот проект, оказались ничем. Это говорит о том, что люди, которые планировали такое сближение с Турцией и рассмотрение Турции в этом аспекте, мало что понимают», – заявил Сивков.