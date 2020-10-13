13.10.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Турция, Энергетика
Просмотров:

Турция ведет войну против России на трех фронтах


России не стоило продавать Турции ЗРК С-400, и в целом российская политика в отношении этой страны ошибочна.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил доктор военных наук, полковник запаса Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

 

«Что показал Эрдоган? Эрдоган показал, что планирование внешнеполитических акций, акций долгосрочного действия с огромными затратами и огромными рисками для безопасности страны в Российской Федерации осуществляется крайне некомпетентными людьми.

Первое, что я хочу сказать – это продажа С-400 Турции. С-400, которые сейчас являются самым мощным российским зенитно-ракетным комплексом, который должен обеспечивать нам противовоздушную оборону всей страны, вдруг оказывается в руках президента той страны, которая фактически является нашим потенциальным противником. Сегодня мы должны признать, что Турция воюет против нас в Ливии, в Сирии и в Закавказье.


Второй проект, проект глобальный, «Турецкий поток». Вбухали гигантские деньги, а Турция отказывается покупать наш газ, сократила объемы закупок газа на 40%. То есть попросту гигантские деньги, гигантские ресурсы, вбуханные в этот проект, оказались ничем. Это говорит о том, что люди, которые планировали такое сближение с Турцией и рассмотрение Турции в этом аспекте, мало что понимают», – заявил Сивков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть