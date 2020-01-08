«Турецкому потоку» отвели минимум 110 лет жизни

08.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Входящий в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» будут обеспечивать два новых месторождения Западной Сибири.

Об этом на церемонии запуска трубопровода заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реализация проекта «Турецкий поток» велась одновременно на трёх участках – Россия, в Турции и акватория Чёрного моря, производительность газопровода 31.5 миллиарда кубометров газа. Газ будет поставляться с месторождений Западной Сибири, в частности с полуострова Ямал, где «Газмпром» сегодня имеет новый центр газодобычи.

Сейчас на Ямале введено в мощность новое гигантское Бованенковское месторождение, введены в эксплуатацию все три газовые промысла месторождения общей мощностью 115 миллиардов кубометров газа, и сейчас на очереди новое ямальское рождение, Харсавельское. Только этих два месторождения будут обеспечивать поставки газа в течении следующих 110 лет», – заявил Миллер.