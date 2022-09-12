«Туристы на руинах Кремля». Западные русофобы проклинают Россию у зятя Кучмы

Россия должна быть уничтожена, потому что это практически последний «империалистический проект».

Об этом говорили участники организованного олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» (проходит после 2014 года в Киеве), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер сравнил Россию с Германией и высказал мнение, что поражение РФ пойдет русским только на пользу.

«Когда я вижу, что немцы, как они строят отношения с Украиной, я припоминаю, что история Германии, это история империи, которую они ещё не всю одолели. Одно из последствий и выводов, которые могут сделать европейцы, это то, что Россия должна проиграть эту империалистическую войну, не только ради пользы Украины, но на пользу России. И тогда будет нанесён удар империалистическому проекту Россия вообще», – разглагольствовал Снайдер.

Британский историк Ниал Фергюсон выразил мнение, что время России подошло к концу. Скоро туристы будут ходить по руинам Кремля.

«Время империй уже закончилось, и ключ тут не в масштабе империи, а в степени, в которой она сгнила. И сейчас мы видим, насколько гнилой является российская современная империя.

Я кстати был в Риме до того, как сюда приехать. И Рим вынуждает вас думать про империи. Я себе так подумал, а не было ли хорошо, чтобы было точно так же через несколько лет от сегодняшнего дня, чтобы ходили толпы туристов по Москве, точно так же, как они ходят по Риму, смотрели бы на руины Кремля и говорили, что да, некоторые эти цари были такие падлюки, но вот эти последние цари были наибольшими падлюками.

И, на самом деле, это лишь вопрос времени перед тем, как эта империя развалится. Потому что всё они разваливаются. Хорошие, добрые, некрасивые», – говорил Фергюсон, умолчав, что угроза распада его родной Великобритании сегодня как раз реальна.