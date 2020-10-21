«Твари безголовые» – позиция Украины по водоснабжению Крыма ударит по Херсонщине

21.10.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Любые попытки Москвы вынести на международные площадки вопрос геноцида жителей Крыма со стороны Украины путём перекрытия Северо-Крымского канала – это «элементы гибридной войны».

К такому мнению пришли участники проходившей в херсонской ОГА международной конференции «Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе встречи председатель облгосадминистрации Херсонщины Юрий Гусев заявил, что позиция по восстановлению водоснабжения с Украины в Крым неизменна: «восстановление соответствующей функции Северо-Крымского канала возможно только после деоккупации полуострова».

Этот тезис подтвердил и фейковый «постпред президента Украины в АРК» Антон Кориневич.

«Пока территория полуострова является оккупированной, мы считаем нецелесообразным и невозможным говорить о восстановлении водоснабжения. Эта конференция подтверждает консолидированную позицию государственных органов по указанному вопросу. Никакие факторы, кроме деоккупации, не должны на это повлиять», – отрезал Кориневич.

В свою очередь, первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джепарова назвала инициативы вынести данный вопрос на международные площадки «элементами гибридной войны» со стороны «страны-оккупанта».

«Мы констатируем, что в течение этого года РФ сосредоточила все усилия на восстановлении водоснабжения с материковой частью Украины. Этот вопрос оккупанты выносят на всевозможные международные площадки, инициируют соответствующие обращения. Все это – элементы гибридной войны», – заявила русофобка.

В то же время участники конференции решили, что такая позиция Киева нацелена на привлечение внимания к проблеме.

«Надо актуализировать вопрос водоснабжения в Крым и вопросы, связанные с оккупацией полуострова. Речь идет о милитаризации и активное переселение на полуостров российских граждан», – заявила директор Директората коммуникации и информполитики «Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Юлия Лапутина.

Данное решение прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Я знал, что на этом совещании решался вопрос в угоду американцам, в угоду европейским партнёрам – не давать воду на территорию Крыма, то есть, РФ. Я считаю это решение преступным, и они попадают под военный трибунал как военные преступники. Это самый настоящий геноцид и беспредел.

Все свои координаты киевские власти координируют с США, и там принимаются решения по воде. Насколько мне известно, это решение донесено до самого низа, то есть, до херсонских руководителей, чтобы окончательно отложить этот вопрос на неопределённое время», – заявил Журавко «ПолитНавигатору».

При этом, по его словам, такое решение свидетельствует о том, что интересы самой Херсонской области никто учитывать не собирается, а вода будет использоваться как средство политического давления на Крым.

«Это похоже – как «назло бабушке отморожу уши». От того, что страдает Херсон и херсонцы, и фермеры, и от того, что нет дополнительной доходной части от воды, они за это не думают, им наплевать. Есть политическое решение, которое принял, к сожалению, и тот же самый Зеленский. Я думаю, эта коварная и злобная игра будет продолжаться и дальше. Чиновники, которые принимают такие решения, для меня – те же самые убийцы, их место в тюрьме. Твари безголовые», – добавил экс-депутат.