У Авакова открыли дело по фактам угроз в адрес Зеленского. Следы ведут к Порошенко

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальной полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, передает корреспондент ПолитНавигатора.

По данному факту возбуждено уголовное производство, сообщает Нацполиция в Facebook.

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“По результатам мониторинга социальных сетей, Национальной полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик”, – говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что сейчас проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, – с целью его удаления.

“Учитывая вышеизложенное, по данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля”, – добавили в полиции.

Видео было опубликовано на Telegram-канале “Европейское будущее Украины”. Отметим, что ссылка на сайт, который ведет к вышеуказанному Telegram-каналу, была размещена на официальной странице действующего Президента Украины Петра Порошенко в Facebook.