У Геращенко мандраж из-за русских хакеров

05.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Российские хакеры могут взломать сервер Центризбиркома Украины и «накрутить» проценты в поддержку того или иного кандидата.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко.

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По словам политика, это может послужить поводом для силовых действий.

«Очевидно, что Центральная избирательная комиссия и ее сервера будут защищаться, сейчас выделены на это деньги для того, чтобы противодействовать попытке через киберугрозу сорвать выборы. Чтобы вы понимали реальность влияния России на нас через киберугрозу, недавно в интервью один из руководителей Национальной полиции рассказал, что во время финала Лиги Чемпионов в Киеве в мае прошлого года была попытка через киберугрозу сорвать энергоснабжение Центрального республиканского стадиона в тот момент, когда там был матч претендентов на Лигу Чемпионов, который смотрел миллиард человек.

Представьте себе, телеканалы всего мира показывают финал Лиги Чемпионов и в это время стадион в центре Киева вырубается. Но энергетическая система Украины выдержала эту атаку и этого не произошло. По выборам, уверен, будут ставиться задачи по срыву работы сервера Центральной избирательной комиссии или, например, по внесению ошибок в ее работу. Например, когда кому-то из кандидатов на экране, который будет транслироваться сотнями телеканалов, могут пририсоваться какие-то проценты, которых у него нет.

Понятно, что потом ошибка будет обнаружена, но это может вызвать скандал, противостояние в обществе, повод к каким-то силовым действиям. Кстати, если мне не изменяет память, в 14-м году во время выборов президента на экране внезапно огромный процент выскочил за кандидата Дмитрия Яроша. Потом оказалось, что это ошибка, и какая-то другая проблема, но в данном случае это может привести к какой-то цепи вероятных событий. Поэтому кибербезопасность – важнейший приоритет и защита выборов будет предметом Национальной полиции», – заявил Геращенко.