09.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Медицина, Украина

У Ислямова диагностировано страшное психическое отклонение


Личность экстремиста Ленура Ислямова, который в 2015 году организовал электроблокаду Крыма, а сейчас призывает к джихаду, необходимо проанализировать с точки зрения речевого поведения.  Об этом в эфире телеканала «Миллет» сказала профессор кафедры крымско-татарской филологии КФУ Лемара Селендили, преподающая психолингвистику.

«Он становится каким-то многоликим. То он вице-премьер, то бизнесмен, который на Курултае кричит: хочу спасти свои предприятия. То он одевает военную форму государства, которому он не принадлежит. А потом – клетчатый платок, который носят террористы на востоке Турции. Потом он от имени американского Конгресса призывает не ходить на выборы», – сказала Селендили.

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Она диагностировала у Ислямова  диссоциативное расстройство идентичности.

«Это когда человек пытается проявиться в разных лицах. Это очень страшно. Он когда выступает, постоянно потеет. Значит у него проблемы с речевой деятельностью. Ему нужна помощь доктора. Пусть сначала займется своим здоровьем, а потом уж национальными проблемами, которых он не знает», – сказала Селендили.

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