У Ляшко объявили Шухевича «старой продажной бл#дью»

25.03.2019, Киев, Максим Карпенко, Владимир Гладков

Одиозный сын экс-главы ОУН-УПА Романа Шухевича, депутат Верховной рады Юрий Шухевич сотрудничал с Партией регионов и фигурирует в ее «амбарной книге».

Об этом в своем блоге сообщил депутат украинского парламента, коллега Шухевича по фракции «Радикальной партии» Андрей Лозовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Поводом для возмущения ляшковца стало то, что Шухевич призвал поддержать на выборах президента Порошенко. Фрагмент с призывами нардепа голосовать за Порошенко показали в сюжете телеканала «ZIK», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы живём в очень тяжёлое время, в час войны с Россией, и в данный момент менять главнокомандующего просто недопустимо, это может нас привести к катастрофе. Мы должны сплотиться, так как только в единстве залог нашей национальной победы. В это сложное время призываю вас оставить всякие эмоции, оставить раздор и объединиться всем для будущей победы», – обратился Шухевич к украинцам.

«Я молчал об этом четыре года, с тех пор как узнал (из уважения к памяти его отца), но больше не могу. Юрий Романович Шухевич фигурирует в амбарной книге Партии регионов – брал у них деньги на дискредитацию тогдашней оппозиции. Старая продажная бл#дь, которая на легендарной фамилии и героической борьбе отца за условный гонорар позволяет наживаться всем, кому не лень. По дешевке, кстати. Поэтому обращайтесь, кому надо», – в свою очередь заявил Лозовой.

Правда, через некоторое время он удалил свой пост.

Столь резкий выпад в сторону Шухевича иронично прокомментировал работающий на Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Стоило нардепу от Радикальной партии Ляшко Юрию Шухевичу сегодня выступить в поддержку кандидата в президенты, и не Ляшко, – моментально заместитель Ляшко вспомнил очень пикантные подробности биографии Шухевича», – написал Голобуцкий.

Читайте также: Ляшко набросился на Шухевича в Верховной раде.