У нас огромные проблемы с углем и газом – украинский коммунальщик

Новости Украины

Даже в Киеве далеко не все дома еще подключены к отоплению из-за плохой готовности теплосетей, в других городах Украины ситуация еще хуже.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня по тем или иным причинам не подключено около 10% многоквартирных домов. В Дарницком районе около сотни домов еще на прошлой неделе были отключены от отопления – там в очередной раз прорвало трубы после подачи тепла. Также во многих других районах есть одиночные случаи отключения от отопления. Но я думаю, что как-то мы пройдем этот отопительный сезон. Все-таки, трубы как-то делали, какие-то трубы заменили. Не все успели, еще очень много работы. Если говорить о других городах, то там проблем намного больше. Если по всей Украине сделали ремонты труб теплосетей около 150 километров, то из них 100 сделали в Киеве. Остальное сделали в других городах», – сказал он.

Из-за нехватки угля Киев в настоящее время обеспечивается электроэнергией газовых блоков Трипольской ТЭС.

«С электроэнергией ситуация намного сложнее. У нас огромные проблемы с углем и газом. У нас немного больше 400 тыс тонн (угля) на всех станциях по всей Украине, это втрое меньше, чем должно быть. Даже если мы привезем весь объем угля, который добывается в Украине, это около 2,5 млн тонн, то мы физически его не успеваем разгрузить. И мы потратим на это около 2,5 месяца. Поэтому на прошлой неделе даже Трипольская ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией Киев, уже вынуждена сжигать газ для подачи энергии в Киев. Согласно тем данным, которые есть на сайте Минэнерго, подвоз угля на Трипольскую ТЭС пока не планируется. Мы даже не видим, что он в дороге. То есть, Трипольская ТЭС будет жечь газ», – заключил Олег Попенко.