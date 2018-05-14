14.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Религия, Скандал, Украина

У Порошенко под угрозой ликвидации требуют от УПЦ отторжения от материнской Церкви


В настоящее время украинская власть осуществляет беспрецедентное давление на высшее руководство УПЦ

Об этом в своем блоге сообщил архимандрит Алипий (Светличный).

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“Поговорил с одним известным политологом, а потом с архиереем Украинской Православной Церкви. Оба рассказывают о беспрецедентном давлении на высшее руководство Православной Церкви со стороны Администрации Президента в плане отторжения от Матери – Церкви. Там только что еще не угрожают прямо физической расправой! Но уже говорят о ликвидации Церкви на территории Украины”, – рассказал священник.

В то же время он отметил, что архиереи не дрогнут и выстоят.

“Люди видят в Блаженнейшем владыке Онуфрии и тех, кто его окружает, людей верных Христу. Потому выдержим. Будут и потери. Но будет и победа”, – подчеркнул архимандрит.

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